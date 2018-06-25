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Жуткие последствия укуса обычного комара: угроза заражения
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Жуткие последствия укуса обычного комара: угроза заражения 

Популярная механика 1 час назад
Фото: Популярная механика
Жительница Ростова-на-Дону обнаружила у себя над глазом странные вздутия, словно бы сами собой двигающиеся под кожей. Они образовались спустя две недели после укуса комара, полученного во время визита в Подмосковье. Сначала опухоль находилась под левым глазом, а затем у женщины сильно отекла верхняя губа.
Как показало медицинское обследование, подкожное образование на самом деле было паразитическим червем Dirofilaria repens. Удалением его занимались врачи Ростовского государственного медицинского университета. Они пояснили, что «резервуаром» в жизненном цикле нематоды являются собаки, а переносчиком — комары, которые с укусом инфицируют человека. По словам специалистов, единственным методом дооперационной диагностики заражения является ультразвуковое исследование.
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