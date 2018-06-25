7 бьюти-средств, которые помогут твоей коже этим летом

Лето — это самое лучшее время для того, чтобы, отложить все важные дела и заботы на потом и, наконец, заняться своим здоровьем. Для этого не обязательно уезжать отдыхать на моря, достаточно ввести в свой ежедневный распорядок несколько полезных ритуалов. Ешьте больше сезонных овощей и фруктов, после работы катайтесь на велосипеде, по выходным практикуйте йогу в парке на свежем воздухе и уделяйте особое внимание уходу за своей кожей. А мы с удовольствием расскажем о лучших средствах для лица, которые помогут вернуть коже сияние и здоровье.

Капли красоты BB Drops и тканевая маска BB Shot Mask, Erborian BB drops — первые капли красоты, которые ухаживают за кожей и дарят ей здоровое сияние, делая ее просто идеальной. А в первой в мире тканевой маске для лица BB Shot сочетаются полноценный уход и ВВ-пигменты, направленные на совершенствование тона лица и придания ему легкого деликатного свечения.

Ночной двухфазный пилинг Visionnaire Crescendo, Lancome Это средство работает, пока вы отдыхаете. Ночной двухфазный пилинг создан для комплексной борьбы против несовершенств кожи: расширенные поры, тусклый цвет лица, морщинки. Первая фаза способствует бережному отшелушиванию ороговевших клеток кожи. Вторая фаза выравнивает тон кожи и придает ей гладкость.

Мега-увлажняющий крем WASO, Shiseido Уникальный прозрачный крем WASO увлажняет и смягчает кожу благодаря входящим в состав цельным клеткам моркови. Они стабилизируют состояние кожи и борются с сухостью и расширенными порами. Этот ингредиент, богатый каротином, поддерживает оптимальное состояние эпидермиса и обладает смягчающим эффектом.

Гель-сыворотка Minéral 89, Vichy Освежающая гель-сыворотка с рекордной концентрацией минерализирующей термальной воды, содержащая гиалуроновую кислоту натурального происхождения, повышает барьерные свойства кожи, увлажняет и нормализует PH-баланс, делая лицо гладким и сияющим, даже в самую невыносимую жару.

Интеллектуальный крем Experalta Platinum, «Сибирское здоровье» Эффективное многоуровневое воздействие более чем 20 активных натуральных компонентов способствует поддержанию и продлению молодости кожи лица. Средство сокращает количество горизонтальных и вертикальных морщин, борется с «гусиными лапками», корректирует контур лица, обеспечивая лифтинг и детокс.

Успокаивающая маска для лица Antirougeurs, Avène Гипоаллергенная маска применяется для кожи с локальными и/или диффузными покраснениями, чувствительной к перепадам высоких и низких температур, после лазерного лечения сосудистых сеточек. Средство увлажняет и защищает, предотвращает и уменьшает покраснения.

Термальная увлажняющая дымка-спрей «О'Термаль», Uriage Термальная вода от Uriage станет настоящей палочкой-выручалочкой для тебя этим летом. Увлажняющая дымка-спрей «O'Термаль» не только защищает кожу лица и шеи от UVA-UVB-лучей, но и придает ей сатиновую гладкость и сияние. Удобный карманный формат спрея позволяет всегда иметь незаменимое на солнце средство под рукой.