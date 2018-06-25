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Не для поцелуев: рисуем губы как произведение искусства
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Не для поцелуев: рисуем губы как произведение искусства 

SNCmedia.ru 18 минут назад
Фото: SNCmedia.ru
Лип-арт болельщицы
Начнем пожалуй, с главного этим летом — Чемпионата Мира по футболу. Готовы стать звездой трибун или болельщиков у барной стойки? Правда, этот способ потребует некоторой аскезы — от еды и напитков придется отказаться на весь вечер, но ради хайпа, искусства и футбола (для нас, девушек, именно в такой последовательности) — продержаться стоит.
Итак, запасаемся красной помадой, синими сатиновыми тенями (они лучше справятся с задачей) и белым карандашом. Наша задача — поддержать сборную и продемонстрировать все тренды лип-арта сезона на одних губах.
Перво-наперво золотое правило любого стойкого макияжа: очищение-увлажнение-база. Отшелушиваем губы обычным скрабом или медом. Увлажняем бальзамом, желательно без жирного блеска, промакиваем бумажной салфеткой, наносим базу под помаду, тональный крем и приступаем к созданию шедевра.
Согласно последним тенденциям четкий контур губ выводить не обязательно, но в любом случае — сначала прорисовываем белым карандашем верхнюю губу. Заштриховываем плотно и по всей поверхности: полупрозрачных мест и натурального цвета губ не должно быть видно.
Далее — уже непосредственно помадой широкими мазками покрываем нижнюю губу, оставляя непокрытой небольшую полоску внутренней части, примерно в полсантиметра в самом широком месте.
И приступаем к самой тонкой части работы: кисточкой для губ набираем сатиновые сини тени и прорисовываем цветом внутреннюю часть губ: нарочито небрежно, ярко и очень патриотично. Гарантируем: внимания к вам будет не меньше чем футбольному полю!
Ставка на контур
Еще одно абсолютно артистичное решение летнего варианта макияжа губ: в моде с одной стороны четкие геометричные формы, с другой — облагороженная естественность.
Начало как и в прошлый раз: очищение-увлажение-бальзам. Затем кисточкой для губ набираем матовую стойкую помаду и ровной линией прорисовываем контур (теоретически можно использовать и карандаш, но это вопрос техники). После этого, для того чтобы добавить губам обьем, аккуратно пальцами наносим цвет помады на самую границу внутренней части губ — сверху и снизу. Подушечками пальцев, слегка похлопывая, растягиваем цвет, оставляя светлое пространство перед самим контуром. Вариант не будничный, но точном нанесении очень эффектный. И будет органично смотреться на вернисаже, арт-фестивале или модном показе.
Комбо
Этот макияж к летнему сезонному спустился на улицы прямо с подиума — дуэт двух разных цветов помад. Экспериментируйте не только с цветом, но и с фактурой: например, верхняя глянцевая — нижняя матовая. Или одна губа «забита» глиттером, а другая — лаком для губ. Фантазия не ограничена, правило только одно: на каждой половине должно быть одинаково плотное и одинаково яркое нанесение цвета. Рай для творческих натур.
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