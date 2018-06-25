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У Натальи Водяновой проблемы с кожей
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У Натальи Водяновой проблемы с кожей 

Клео.Ру 2 часа назад
Фото: Клео.Ру
Красавицей Натальей Водяновой многие поклонники восхищаются. Она сумела построить умопомрачительную карьеру, выбраться из нищеты в высшее общество и сохранить фигуру и красоту, родив пятерых детей. Впрочем, не все так гладко. О проблемах с внешностью модель впервые откровенно рассказала своим подписчикам.
В своем инстаграм Наталья часто постит селфи. Глядя на них, кажется, будто на лице модели нет ни грамма макияжа. Видны даже темные круги и отеки под глазами, которые бывают у многих. Оказалось, это не совсем правда. Красавице приходится все время наносить тон и маскировать пигментные пятна.
Их появление сама Наталья связывает с последней беременностью. Пятого ребенка она родила в июне 2016 года, но с кожей до сих пор ничего сделать не может.
По утверждению модели, она перепробовала многие средства, но пигментация так и осталась на ее лице. Признавшись в изъянах и откровенно продемонстрировав их, Наталья спросила совета у подписчиков. Ее интересует, сталкивались ли они с подобной проблемой, как долго и какими средствами боролись с ней.
Некоторые подписчики отметили, что пигментация, как единственное последствие пяти беременностей — это пустяк, о котором можно не беспокоиться.
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Женский форум
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