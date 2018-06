40 отличных средств для отпуска не дороже 1 000 руб.

Эликсир, который освежит кожу в два движения, универсальный гель с алоэ, флюид, который превращается в воду при соприкосновении с кожей, дезодоранты без солей алюминия, масло с нелипкой текстурой, которое поможет увлажнить кожу после моря, многофункциональная маска для волос с 20 полезными компонентами, сухой шампунь, BB-крем с SPF 30, минеральные тени — с нашей подборкой собрать косметичку в отпуск будет быстро и просто.

Для лица

Эликсир Beauty Elixir, Caudalie

Выбор главного редактора BeautyHack Карины Андреевой

Известной «воде красоты» в прошлом году исполнилось 20 лет. В 1997 создательница бренда Матильда Тома открыла легендарный рецепт травяного эликсира молодости, придуманный для королевы Венгрии в XVI веке. Сначала Матильда создала средство для себя. Затем усовершенствовала его современным составом, сочетающим в себе успокаивающую термальную дымку, насыщенную активными компонентами эссенцию (такую используют в Азии перед сывороткой) и экстракт из цветов с полезными свойствами. Получилось средство-гибрид, которое легко распыляется, способно освежить цвет лица, закрепить макияж и легко вписывается в повседневные процедуры ухода за кожей.

Это одно их любимых средств актрисы Роузи Хантингтон-Уайтли — она называет его «спа под рукой». Помню, как и я в первый раз попробовала средство: меня настолько поразил свежий аромат при распылении дымки, что я уже не думала о том, как оно «сработает» — за один эффект «ароматерапии» этой воде можно ставить твердую пятерку. Но прекрасный запах — не единственное ее преимущество. Средство прекрасно увлажняет и освежает кожу и заменит термальную воду. В составе — нотки бензоина и мирры, успокаивающий экстракт цветков флердоранжа, винограда и розы, придающих коже сияние, эфирное масло розмарина, известного своими укрепляющими свойствами, а также тонизирующая эссенция мелиссы и мяты. Я беру с собой в самолет мини-версию (30 мл) — занимает мало места, успокаивает и освежает кожу.

Цена: 1 000 руб.

Ультраувлажняющий спрей для лица Aqua Reotier Spray, L’Occitane

Выбор старшего редактора BeautyHack Анастасии Сперанской

Освежающий спрей для лица — мой самый лучший летний друг (только увлажняющему крему не говорите), потому что за пару секунд можно из состояния «я в аду, включите вентилятор» превратиться в «я только что умылась утренней росой». Именно для всех тех, кому знакомо это первое состояние, L’Occitane и выпустил линейку средств Aqua Reotier. Вся редакция сразу влюбилась в голубой гель с миллионами пузырьков (о нем читайте здесь) и легкую эссенцию, а освежающий спрей сразу поселился на каждом рабочем столе.

Легкий и свежий, спрей сочетает в себе свежесть родника (главный компонент всей линейки средств — вода из источника Реотье) и увлажняющие свойства гиалуроновой кислоты. Благодаря такому тандему спрей слегка охлаждает кожу, но без чувства стянутости. Кожа становится ровной и гладкой — благодаря этому эффекту советую наносить перед макияжем в качестве увлажняющего праймера, тон будет лежать безупречно.

Цена: 1 090 руб.

Увлажняющий гель для тела и лица Cherry Blossom Moisture Gel, Skinfood

Выбор менеджера проекта BeautyHack Анастасии Лягушкиной

Есть в моей косметике и частичка японской весны — увлажняющий гель с экстрактом цветков сакуры. Skinfood, как всегда, радуют формой и исполнением — в нежно-розовой приличных размеров баночке прозрачный гель, честно заслуживающий главную роль в видео из Instagram с различными желе и слаймами (очень хочется окунуть туда всю ладошку).

Несмотря на весенний сюжет, гель отлично вписывается в жаркие летние дни, когда хочется увлажнить кожу, но от ощущения липкости некомфортно. Средство приятно охлаждает и смягчает кожу, мгновенно впитываясь и не оставляя следов на одежде. Благодаря ценному экстракту цветков сакуры, кожа лица и тела становится упругой, а тон выравнивается, — компонент ценят и за успокаивающие свойства, поэтому рекомендую подружиться с новинкой после принятия солнечных ванн.

Цена: 650 руб.

Маска для лица Silver Foil Mask, Skin Needs

Выбор менедера проекта BeautyHack Анастасии Лягушкиной

Хотите почувствовать себя героиней фильма «Пятый элемент» и заодно увлажнить сухую кожу лица? Тогда смело берите серебристую маску от корейского бренда Skin Needs и наносите на лицо. На солнце моя кожа становится очень сухой, поэтому обычный увлажняющий крем уже не справляется — нужна тяжелая артиллерия. Маска Silver Foil пришлась кстати: ее многослойная структура создает легкий тепловой эффект, а это способствует более глубокому проникновению в кожу полезных компонентов. В составе новинки коллаген, повышающий упругость и эластичность; убихинон, замедляющий процесс старения; аденозин, помогающий коже самой вырабатывать коллаген.

Цена: около 150 руб.

Увлажняющий крем Rose Cream, Sephora

Выбор менеджера проекта BeautyHack Анастасии Лягушкиной

Крем от Sephora с розой напомнил ягодный йогурт — густое нежно-розовое средство так и хочется потрогать руками. Понравился и аромат — косметика с цветочной отдушкой иногда отталкивает резким запахом, но с этим кремом такой проблемы я не заметила. Но главное достоинство средства — его увлажняющие свойства. Крем хорошо впитывается и заметно увлажняет кожу, придавая ей здоровое естественное сияние, как будто вы нанесли подсвечивающий праймер под макияж.

Цена: 590 руб.

Аква-флюид Hydra Genius Aqua Fluid «Гений увлажнения», L'Oréal

Выбор менеджера проекта BeautyHack Анастасии Лягушкиной

Упаковка средства приятная как визуально, так и по тактильным ощущениям, к тому же очень удобный дозатор, с первого раза выдающий необходимое количество средства. Главные составляющие флюида — это гиалуроновая кислота и сок алоэ. По текстуре средство напоминает гель белого цвета, который быстро растворяется при соприкосновении с кожей и словно превращается в воду. Гель оставляет приятный и легкий аромат алоэ, а кожа становится мягкой, бархатистой и увлажненной после применения, при этом без липкости. Если вы страдаете от жирного блеска в течение дня, оцените и то, что лицо после геля слегка матовое. Также не может не радовать достаточно экономичная цена флюида, которая не сказывается на качестве.

Цена: 450 руб.

Насыщенный Крем «Интенсивное Увлажнение 48Ч», Yves Rocher

Выбор специального корреспондента BeautyHack Дарьи Мироновой

Если честно, я очень люблю бренд Yves Rocher за натуральные составы средств и удобные упаковки. Стеклянную круглую баночку объемом 50 миллилитров можно не только хранить на полочке в ванной комнате, но и брать с собой в путешествия. У этого средства из увлажняющей линейки Yves Rocher очень легкая текстура — что-то среднее между кремом и гелем. Если приоткрыть крышку, то сразу чувствуется легкий аромат (но на коже он долго не остается). У меня жирная кожа, а это средство отлично увлажняет ее в течение дня, и перед сном я наношу его поверх восстанавливающей сыворотки.

Цена: 950 руб.

Освежающий охлаждающий гель с алоэ Aloe Fresh Cooling Gel, The Skin House

Выбор SMM-менеджера BeautyHack Александры Гришиной

Когда читаешь состав и инструкцию к применению этого геля, становится страшно — чего им только нельзя «вылечить»: глубоко увлажнить кожу в качестве уходового средства (легко!), заживить порезы и ранки даже после бритья на своем мужчине (без проблем!), нанести вместо основы под тональный крем (запросто!). Согласитесь, немного пугает такой корейский напор. Но несмотря на свой бьюти-шок, вынуждена подтвердить работоспособность этого геля по всем заявленным действиям.

А все благодаря ценному натуральному составу. Основной ингредиент — алоэ, освежающий и охлаждающий кожу. На время отпускного сезона средство просто обязано поселиться в вашей косметичке. Экстракты вишни и манго нежно успокаивают и смягчают кожу, дополнительно заметно сужая поры. Экстракт личи оказывает на кожу видимое оздоравливающее действие, интенсивно увлажняет кожу и регулирует ее водно-солевой баланс.

Цена: 900 руб.

Очищающий гель «Интенсивное увлажнение» Hydra Végétal Refreshing Cleansing Gel, Yves Rocher

Выбор менеджера проекта BeautyHack Анастасии Лягушкиной

Идеальное очищающее средство на лето должно не только избавлять кожу от загрязнений, но и увлажнять кожу — так, чтобы после умывания не возникло острой потребности в креме пожирнее. В геле от Yves Rocher я сразу оценила удобную упаковку — дозатор закрывается до щелчка, поэтому средство не вытекает (всегда теперь беру его с собой в поездки). Новинка отлично подходит для летнего сезона, матирует и при этом не стягивает кожу. После умывания она становится мягкой, как у ребенка, — все благодаря клеточной воде эдулиса, активирующей процесс увлажнения кожи.

Цена: 520 руб.

Для тела

Масло для тела Healing in Harmony Body Butter, Treets Traditions

Выбор основательницы BeautyHack Маргариты Лиевой

Первое, что хочется отметить, — прекрасное увлажнение кожи, особенно если она немного сухая после моря (прям как у меня сейчас!). У масла плотная и жирная текстура, поэтому наношу его только вечером после душа. За ночь средство отлично восстанавливает и питает кожу, а эффект увлажнения сохраняется надолго.

Второе и важное — натуральный состав, в котором нет SLS, парабенов и силиконов, а значит оно подойдет для чувствительной кожи.

Третье — приятный аромат, который сразу настраивает на весенний лад! Правда запах очень яркий и останется с вами надолго — в аромат лучше сначала влюбиться, а потом приступать к бьюти-шоппингу.

Цена: около 800 руб.

Гранатовое восстанавливающее молочко для тела, Weleda

Выбор редактора BeautyHack Дарьи Сизовой

Выбирая средства по уходу за телом для отпуска, всегда обращаю внимание на три фактора: увлажнение, питание, отсутствие ощущения липкости на коже. У молочка для тела от Weleda все три пункта с пометкой «Да!». Главный компонент средства — масло гранатовых косточек, которое и отвечает за восстановление и упругость кожи. Им можно смело поделиться с мамой или использовать самой для профилактики возрастных признаков.

Отдельное внимание уделю аромату. У всей линейки натуральный состав, поэтому запах у молочка специфический. Но есть приятные ноты граната, апельсина и сандала. Они очень бодрят! Аромат сохраняется на коже до четырех часов, но он очень деликатный и не смешивается с парфюмом.

Цена: 1 530 руб.

Термальная вода Eau Thermale, Avène

Выбор редактора BeautyHack Юлии Козолий

Возьму в отпуск 300 мл флакон термальной воды и буду щедро поливать ей всю семью! Недавно я вернулась с пресс-тура бренда, где своими глазами увидела, как делается легендарное средство. Единственный завод, где производится вода, находится прямо над термальным источником в городке Avène. По водопроводу из нержавеющей стали вода доставляется на производство с глубины 160 метров и расфасовывается в аэрозоли в стерильном цехе. Поэтому буду смело распылять ее и на кожу 5-летней дочери после загара и во время перелетов.

Цена за 300 мл: 502 руб.

Дезодорант без солей алюминия Citrus, Weleda

Выбор редактора BeautyHack Наталии Капицы

С органическим брендом Weleda у нас давняя любовь — нравится все безо всяких «но». К выбору дезодоранта отношусь с особой скрупулезностью. Представители «масс-маркета» выстраивать со мной нормальные отношения отказываются: забивают потовые железы, провоцируя воспаление лимфоузлов в подмышечных впадинах. В составе Weleda нет ни одного «диверсанта», способного спровоцировать раздражение, аллергию и другие неприятные симптомы. Среди основных ингредиентов: комплекс из эфирным масел, экстракт солодки, акации, глицерин, экстракт корня гамамелиса, фитиновая кислота. Дезодорант с цитрусовым запахом отлично справляется со своей функцией — защитой. Быстро впитывается, легкий, натуральный, решает поставленные задачи — что еще нужно?

Цена: 590 руб.

Шариковый дезодорант «Гранат», Weleda

Выбор редактора BeautyHack Анастасии Сперанской

О пользе граната для кожи давно слагают легенды — его масло разглаживает морщины, расслабляет и укрепляет. Именно поэтому в гранатовой серии Weleda можно найти крем-лифтинг, восстанавливающее масло для тела и крем от морщин вокруг глаз. Коллекция-бестселлер пополнилась и дезодорантом с ароматом леденцов — экзотическая комбинация апельсина и даваны с бальзамическими нотками ванили не будет перебивать ваш парфюм, но зато прекрасно предотвратит другие нежелательные запахи в течение дня.

Как и все средства марки, новинка на 100% состоит из натуральных компонентов и не содержит солей алюминия, фталатов и консервантов, которые могут не только закупорить поры, но и привести к более серьезным последствиям (об одном из них читайте здесь).

Цена: 590 руб.

Термальная вода Eau Thermale SPF30 Water Mist, Uriage

Выбор блогера Эльвиры Чабакаури

Там, где я живу, солнечный сезон не прекращается никогда. Поэтому новые солнцезащитные средства пробую почти круглый год. В Uriage Eau Thermale SPF30 Water Mist буквально воплотился мой запрос к Вселенной. Это компактное солнцезащитное средство, которым можно «поправлять» слой крема с SPF в течение дня и носить его с собой в сумочке. Несколько раз этот маленький баллончик меня уже очень выручал!

Цена: около 400 руб.

Для волос

Спрей 3D Volumiser Spray, Toni&Guy Выбор главного редактора BeautyHack Карины Андреевой

Спрей понравился тем, что помогает создать отличную укладку дома в считанные минуты. Мою голову, просушиваю полотенцем волосы и распыляю средство на корни. После расчесывания (о лучшей расческе для мокрых волос я рассказывала здесь) опускаю голову вниз и сушу феном. Через 7 минут вижу отличный прикорневой объем, который выглядит естественно. Но если мне его мало, и моя цель — объем как от гофре, в процессе укладки наношу средство и на сухие волосы. Дает хорошую фиксацию, при этом не склеивает и легко смывается шампунем. Запах с кислинкой, но ненавязчивый, а формат спрея очень удобен в использовании — не нанесешь слишком много.

Цена: 910 руб.

Шампунь и бальзам Totally Beachin’, Bed Head, TiGi

Выбор главного редактора BeautyHack Карины Андреевой

В прошлом году появилась коллекция TiGi для пляжного лета — упаковка средств почему-то ассоциируется у меня со сладкими леденцами с ментолом. Вообще бренд можно узнать по запаху — все средства (от шампуня до укладочного геля) пахнут сочными фруктами и «тропическими островами».

Когда я в первый раз помыла голову шампунем со сладким названием Totally Beachin’ и увлажнила кончики таким же кондиционером, удивилась: морские «кудряшки» были видны даже на мокрых волосах. Люблю за то, что с ними можно не сушить голову, и при этом получить красивую укладку, когда волосы высохнут сами (особенно актуально на море!).

Что TiGi добавили в состав? Экстракты огурца и алоэ, витамин E — чтобы восстановить пряди после солнечных ванн и защитить их от УФ-лучей. Отдельное спасибо за упаковки в 75 мл. — удобно брать с собой в отпуск.

Цена за шампунь-желе: 310 руб. за 75 мл.

Цена за летний кондиционер: 310 руб. за 75 мл.

Многофункциональная маска Miracle Creator, Matrix

Выбор редактора BeautyHack Дарьи Сизовой

Многофункциональные средства — наше все (особенно летом, когда предстоит много поездок в жаркие страны). У большинства SOS-средств для волос есть один весомый недостаток — упаковки большого объема. Но не в этом средстве — оно не занимает много места в чемодане — упаковку можно сложить пополам в случае необходимости и не бояться, что маска вытечет и испортит любимое платье. Кроме этого очевидного плюса есть еще 20 (!) полезных свойств. Новинка питает, увлажняет волосы, восстанавливает их структуру и спасает практически в любой ситуации (даже если нужно справиться с непослушными локонами, пористыми волосами или минимизировать совсем серьезные «потери»).

Консистенция маски густая, но не плотная — легко распределить по всей длине. Нанесла на влажные волосы после шампуня, отступая от корней, и смыла через минуту (как заявлено на упаковке) — высушилась феном с укладочным средством (варианты на любой вкус можно найти здесь). Волосы стали шелковистыми, послушными и легкими — маска совсем их не утяжеляет!

Цена: 510 руб.

Солевой спрей для текстурных укладок Sea Salt Spray, Toni&Guy Выбор редактора BeautyHack Наталии Капицы

Toni&Guy — английский бренд с полувековой историей. Первый салон Toni&Guy открылся в Лондоне в 1963 году, а сегодня франчайзинговая сеть уверенным темпами приближается к отметке 500 лет. Его основатели — братья Масколо — приехали в Великобиранию из США с мечтой о маленьком семейном бизнесе. Кто бы мог подумать, что он станет семейным, но не маленьким, и превратится в гиганта с собственным журналом, академиями, инструментами для причесок и линией по уходу за волосами.

Я познакомилась с брендом несколько лет назад, купив в одном из московских «детищ» Масколо восстанавливающую маску. Она настолько понравилась моим волосам, что я приняла решение продолжить общение с этой маркой. С тех пор средства от Toni&Guy периодически появляются на полке, радуя эффектом и качеством. Последнее в списке личных открытий — солевой спрей для текстурных укладок.

Даже если вы никогда не сушите волосы феном и не пользуетесь стайлингами, просто обязаны попробовать Sea Salt Spray. Во-первых, этот спрей — «многостаночник»: отлично справляется и с фиксацией, и с приданием прикорневого объема, и с текстурированием. Во-вторых, у него просто божественный аромат морского бриза с цветочными, сладковатыми нотами. В-третьих, не склеивает и не утяжеляет волосы, но при этом делает их жестче — идеально, когда нужно убрать пушистость.

Вторым ингредиентом в списке числится морская соль. Она, конечно, полезная, но волосы может пересушить — пользуюсь спреем не чаще одного раза в неделю.

Цена: 862 руб.

Сухой шампунь Camouflage, Batiste

Зимой он спасает меня от «шапочного» тесного плена, а летом — позволяет лениться и мыть голову чуть реже, чем каждый день. Оригинальный Batiste (тот самый, лимонный) мне нравится давно, а Camouflage — это его обновленная версия, только с другим ароматом. В самолет по-прежнему беру Original в travel-формате (чтобы даже после 10-часового перелета быть красоткой), а в чемодане ждет своего часа тот самый Camouflage.

Действует он так же безупречно — не оставляет белого налета и не превращает вас в мукомола, но при этом впитывает излишки себума и мгновенно приподнимает волосы. Аромат остается на волосах в течение нескольких часов — локоны пахнут фруктами, ванилью и чем-то теплым-сливочным.

Цена: 585 руб.

Шампунь для сухих и ломких волос Nutrifier Glycerol+Coco oil, L'Oreal Professionnel

Выбор редактора BeautyHack Дарьи Сизовой

Летом мои волосы становятся еще более сухими и ломкими, чем обычно, поэтому я нахожусь в вечном поиске новых средств, которые могут спасти длину (ломкие волосы быстрее секутся и приходится чаще их стричь) и сохранить живой блеск. Этот шампунь по консистенции, цвету (и даже запаху!) напоминает мне мед, но у него очень легкая текстура. В составе нет силиконов, зато есть глицерин и кокосовое масло — идеальная комбинация для увлажнения. Очищает средство на «ура», но не пересушивает.

Мою голову как обычно, наношу маску или несмываемый кондиционер, и мои волосы становятся очень мягкими и послушными. Что важно — уходовые компоненты создают на волосах невидимую пленку, которую я совершенно не чувствую. При этом она отлично защищает кончики от ломкости, и они меньше секутся. А жирные кислоты оставляют ощущение напитанности волос даже после целого дня на пляже. Бонус — шампунь еще и помогает восстановить волосы. По последнему пункту он точно попал в список «хочу еще».

Цена: около 1 000 руб.

Крем-стайлинг Airy Cream, Redken

Выбор редактора BeautyHack Дарьи Сизовой

Летом предпочитаю не травмировать пряди, поэтому отказываюсь от сушки феном и укладки утюжками и плойками. Даже если выставить низкую температуру, для моих волос это все равно стресс: их я спасаю, а вот укладку — нет. Пряди становятся тусклыми, висят, словно сосульки, а объем становится безвозвратно потерянной единицей. Поэтому мне нужно средство, которое уложит волосы без сушки феном (сложная задача, правда?)

Но не для этого средства. По текстуре оно напоминает жидкий крем и пахнет легким парфюмом (впрочем, запах ненавязчивый и достаточно быстро испаряется с волос). В составе нет агрессивных парабенов, которые вредят волосам.

Я хотела добиться эффекта естественных, пляжных локонов. Нанесла средство на влажные волосы после маски и высушила естественным способом — пряди легли аккуратно и не топорщились во все стороны.

Чтобы создать более структурированные локоны, как в нашем ролике, закрутила волосы в жгут, сформировав на затылке тугой пучок, и высушила естественным способом. После того, как распустила волосы, увидела в зеркале легкие локоны. На волосах появился и прикорневой объем, который продержался до конца дня. Идеальная летняя укладка готова!

Цена: около 1 000 руб.

Легкое сухое аргановое масло-спрей для восстановления волос, OGX Выбор редактора BeautyHack Дарьи Сизовой

К сухим маслам всегда относилась скептически, а в легкость масел вообще не верила. Оказалось, зря. У этого средства очень удобный распылитель, обязательно возьму его с собой на море (ничто не испортит любимую блузку в чемодане). Но распылять средство на волосы прямо из упаковки не рискнула — нанесла на ладони, разогрела масло в руках и распределила по длине волос, уделяя особое внимание кончикам — самым «проблемным зонам». У средства легкий, ненавязчивый запах, который почему-то напоминает о море. По свойствам масло отлично справилось со своей задачей — напитало и увлажнило волосы, сделав их гладкими и блестящими. В жару средство не только восстановит, но и придаст им здоровый блеск.

Цена: около 600 руб.

Парфюмированный спрей для волос «Маракуйя», Yves Rocher

Выбор специального корреспондента Beautyhack Дарьи Миронова

Этот спрей из лимитированной летней коллекции Yves Rocher отлично подойдет тем, кто обожает тропические фрукты. Я использовала его по утрам на сухие волосы. Средство придает объем и блеск, а яркий аромат маракуйи отлично заменяет духи в жаркий день.

Цена: 349 рублей

Для макияжа

BB-крем Dream Satin, Maybelline

Выбор специального корреспондента Beautyhack Дарьи Мироновой

Это средство отлично подойдет девушкам со светлой кожей. Упаковка у ВВ— крема очень компактная — поместится даже в самую маленькую сумочку, консистенция водянистая. Крем можно наносить кистью, спонжем или пальцами — хорошо ляжет в любом случае. Мне ближе второй вариант. У средства хороший увлажняющий состав –сухая и обезвоженная кожа скажет «спасибо». Dream Satin подстраивается под ваш цветотип — нет шансов промахнуться с оттенком. Защита — SPF 30.

Цена: 250 рублей

Пудра Nordic Chic CC Color Correcting Powder, Lumene

Выбор блогера Эльвиры Чабакаури

Lumene недавно обновили свою самую знаменитую линию средств для тона кожи лица. Знаменитый СС-крем просто переупаковали, а вот компактные пудры обновили полностью. Теперь они в очень красивой упаковке. И в каждом оттенке пудры есть небольшой корректирующий зеленый сектор. Трудно сказать, из-за этого или нет, но эффект, в целом, получается отличный. Она не полностью прозрачная и не исключительно закрепляющая. У нее есть и перекрывающая способность — если маскировки тонального средства немного не хватило, пудра ее добавит. А еще средство здорово выравнивает текстуру кожи — она выглядит бархатной, но не слишком запудренной и сухой. Мне нравится использовать Nordic Chic CC Color Correcting Powder в течение всего дня.

Цена: около 1 000 руб.

Минеральные тающие тени Mineral Melting Ice — Cream Shadow, 01 Cream Cheese&Berry, Skinfood

Выбор SMM-менеджера BeautyHack Александры Гришиной

На первый взгляд, кремовые тени в компактной упаковке выглядят обычно, но на обратной стороне стика есть кисть! Блюстители гигиены и фанаты дезинфицирующих средств, ликуйте — краситься теперь можно и на бегу, не боясь бактерий и микробов.

У средства мягкая, кремообразная текстура, они легко распределяются на подвижном веке. Отдельный бонус — водостойкая формула, а значит тени можно нанести перед походом на пляж (признайтесь, все мы хотим красивые фотографии с искрящимся взглядом). Кстати, в два движения удаляются мицеллярной водой (лучшие найдете здесь.

Оттенок, а если быть совсем точной, его невероятный шиммер, напоминает искрящиеся огоньки. Берите на заметку для отпускного сезона и пляжного отдыха — компактно, красиво и эффектно!

Цена: 610 руб.

Гель для бровей Eyebrow Filler, Nikonorova

Выбор старшего редактора BeautyHack Анастасии Сперанской

Мой рецепт идеальных бровей летом — коррекция и окрашивание в салоне Keep Lookingи «укладка» с помощью прозрачного геля. В отпуске я почти не крашусь, и темные соболиные брови мне ни к чему, поэтому всегда беру с собой своего белоснежно-мятного друга.

Татьяна Никонорова — основательница брендов Viplash и Nikonorova Profi Collection, Lash&Brow стилист и владелица Nikonorova Hall. Этих регалий достаточно, чтобы понять — Татьяна знает, как сделать из тоненьких бровей-ниточек густые соболиные брови Кары Делевинь . Поэтому средствам из ее бьюти-бокса доверяешь сразу и безоговорочно. В одном из таких волшебных «ларцов» я и нашла гель для бровей, который не только фиксирует их в нужном положении, но и способствует росту волосков.

Средство незаметно фиксирует брови без эффекта желе (а этим грешат многие прозрачные гели) и позволяет аккуратно зачесать даже бунтарей, норовящих торчать в разные стороны. В составе геля есть вытяжки растительных веществ, ухаживающие за бровями и ускоряющие их рост. Именно поэтому гель можно наносить и на ночь — пускай себе растут, пока вы отдыхаете.

Цена: 490 руб.

Помада для бровей Paradise Pomade Extatic, L’Oréal

Выбор редактора BeautyHack Дарьи Сизовой

Помада для бровей из нашумевшей коллекции Paradise от L’Oréal сразу привлекает своей упаковкой — тюбик из розового золота напоминает перевернутую восточную вазу или лампу, в которой сидит Джинн. На самом деле в ней живет идеальное средство для оформления бровей и удобная кисточка.

У средства очень необычная текстура — оно не похоже на обычную помаду для бровей или гель. Консистенция очень пластичная (чем-то напоминает желе) и мягкая, поэтому прорисовывать отдельные волоски очень удобно. У меня достаточно густые брови, все, что мне нужно — это усилить цвет и зафиксировать их. Оттенок «Теплый блонд» подошел идеально, и тут девушки со светлыми волосами меня поймут — найти подходящее средство бывает очень сложно. Бонус — помада прекрасно справляется и с фиксацией, можно не наносить дополнительно гель для бровей. Универсальные средства всегда занимают почетное место в моей косметичке — обязательно возьму помаду с собой в отпуск.

Цена: 740 руб.

Тушь для бровей Sexy Eyebrow Mascara, Romanovamakeup

Выбор редактора BeautyHack Юлии Козолий

Обожаю Ольгу Романову и ее вдумчивый и простой подход к макияжу! Гель для бровей использую даже в выходные, когда не наношу тон. Моментально делает лицо выразительнее, оставляя брови естественными: после нанесения не нужно корректировать цвет или наносить прозрачный гель для фиксации. У меня оттенок Taupe для брюнеток.

Цена: 989 руб.

Тушь для ресниц Outrageous Extension, Sephora

Выбор редактора BeautyHack Наталии Капицы

«Все сложно» — статус моих взаимоотношений с тушью для ресниц. Тестирование всего нового и незнакомого для меня — лотерея, в которой, чаще всего, я остаюсь в списке проигравших, начиная «плакать», как невеста на свадьбе.

Sephora — то самое исключение, на которое мои гиперчувствительные глаза отреагировали прекрасно! У туши удобная силиконовая щетка — хорошо прокрашивает, разделяет и подкручивает ресницы.

Средство достаточно жидкое — перед тем, как нанести на ресницы, лучше тщательно удалить излишки с помощью ограничительного кольца.

Если вы фанат кукольного взгляда, знайте — это средство его не обеспечит. Зато тушь обязательно оценят любительницы естественного, нюдового макияжа: нанесите один слой для того, чтобы сделать взгляд более распахнутым, или два слоя для большей выразительности.

Цена: 790 руб.

Тушь Professional 3 in 1 Mascara, Pierre Rene

Выбор специального корреспондента BeautyHack Аси Забавской

Для меня это средство стало идеальной тушью на каждый день — она аккуратно разделяет и подчеркивает ресницы, ухаживает за ними, не осыпается и легко удаляется обычной мицеллярной водой (тест-драйв лучших можно посмотреть здесь).

Если нанести тушь в два слоя, ресницы станут более плотными и объемными, а взгляд ­— более выразительным.

Понравился и состав — экстракты масел, пчелиный воск, масла и никаких парабенов. Что еще нужно для туши в отпускной косметичке?

Цена: около 1 000 руб.

Кремовый хайлайтер Gloire D'Amour, Vivienne Sabo

Выбор редактора BeautyHack Дарьи Сизовой

Летом нашей коже как никогда нужно сияние, но оно должно быть деликатным и едва заметным (как будто ваша кожа всегда выглядит свежей и отдохнувшей). В хайлайтере нет крупного шиммера и блесток, но есть увлажняющие компоненты, которые разглаживают мелкие морщинки и создают эффект лифтинга.

Мне понравилось добавлять средство в легкий тональный крем (лучшие — в нашей подборке) — получается эффект свечения кожи «изнутри».

Еще наношу его точечно на зоны высветления — под бровь и во внутренний уголок глаза, что делает взгляд сияющим, а любой макияж — необычным.

Цена: около 400 руб.

Запеченные румяна Like A Doll Luminys, Pupa

Выбор редактора BeautyHack Дарьи Сизовой

Если у вас нежирная кожа и вы любите сияние, запеченные румяна Pupa дадут тот самый эффект холеной и «подсвеченной» изнутри кожи. Средство с шелковистой текстурой легко наносится и создает яркий румянец.

Цена: 840 руб.

Кремовые румяна Wonderful Cushion, Sephora

Выбор редактора BeautyHack Наталии Капицы

Кушоны — один из последних трендов. Благодаря мягкой «подушке», средство наносится тонким слоем и сливается с кожей, создавая естественный румянец.

Цена: 790 руб.

Эссенция для губ с виноградом Grape Honey Chu Lip Essence, Frudia

Выбор старшего редактора BeautyHack Анастасии Сперанской

Если вы родились в 90-е, то наверняка помните роликовые блески Lip Glow с фруктовыми ароматами — я брала от жизни все и наносила их на веки, вбивала кончиками пальцев в скулы (в шесть лет!) и, конечно, постоянно красила губы. Моим любимым был фиолетовый «ролик» с ароматом винограда — и все эти воспоминания на меня нахлынули, когда я впервые попробовала эссенцию от корейского бренда Frudia. Запах из детства!

Марка совсем недавно появилась в России, и как понятно из ее названия, во главе всех составов — экстракты фруктов. Для того, чтобы все полезные микроэлементы из фруктового сока, семян и кожуры попали в средства, Frudia использует метод низкотемпературной экстракции — благодаря ей же сохраняется и волшебный аромат.

Эссенция не только ухаживает за кожей, но и усиливает цвет: губы с ней выглядят очень по-корейски — нежно-розовые с легким омбре и естественным блеском.

Цена: 590 руб.

Тинт-бальзам для губ Pink Ghost #Realmagic 006 Presto, Soda

Выбор редактора BeautyHack Юлии Козолий

У этого средства есть только один недостаток — неудобная форма в виде многогранника, из-за которой бальзам может сломаться. Но ради фантастического натурального эффекта на губах готова терпеть бесконечно! Говорят, что бальзам реагирует на pH кожи и магическим образом проявляется на губах индивидуальным оттенком. В моем случае это нежно розовый с легким влажным блеском. Стойкость у средства такая же как у тинта: вы можете есть и пить — потом лишь подкорректируете контур.

Цена: 269 руб.

Помада Color Riche Shine, 111, L’Oréal Paris

Выбор ассистента редакции Карины Ильясовой

Каждый год с приходом лета матовые помады приглушенных оттенков хочется сменить на что-то яркое, сочное и, конечно же, увлажняющее. L’Oreal подхватывают тренд на «виниловый» блеск для губ и выпускают глянцевые помады Color Riche Shine.

Глобальный директор бренда по макияжу Вэл Гарланд подтвердила: в ближайшие несколько сезонов блеск на губах в сочетании с матовой основой будет очень актуален (о других трендах от Вэл можно почитать здесь)

Оттенок 111 как будто олицетворяет лето — он понравится тем, кто не любит ярких акцентов на губах, но хочет освежить образ, добавив в него сияния. Помада дает эффект «лака» без ощущения липкости — наоборот, кажется, что на губах увлажняющий бальзам.

Несмотря на глянцевый финиш, средство стойко держится на губах, а блеск сменяет равномерный тинт. И главный бонус, которым не могут похвастаться многие глянцевые «собратья», — помада не вытекает за контур губ и очень легко наносится даже без зеркала.

Цена: 640 руб.

Гелевый тинт для губ No Make-Up Gel Tint, RD01 Red, Vprove

Выбор ассистента редакции BeautyHack Карины Ильясовой

У средства очень интересная текстура геля — тинт легко скользит по губам и быстро впитывается без остатка и оставляет матовый пигмент (согласно корейским технологиям).

В составе — экстракт малины и граната (жаль, средство не пахнет ими). Оно не «затекает» в морщинки и трещинки, а масла хорошо устраняют эти проблемы — получается двойное удовольствие: цвет и увлажнение. У тинта удобный аппликатор, так что нанести средство можно и на бегу.

Тинт не сушит губы и очень комфортный в носке — через пару минут вы забудете, что наносили на них средство. Но пигмент плотно въедается в кожу и останется с вами до конца дня. Ценно, что он совсем не выглядит чужеродно, — легкий оттенок немного усилит натуральный цвет ваших губ и отлично впишется в концепцию «макияж без макияжа», которая всегда актуальна в жарком сезоне.

Цена: около 600 руб.

Ультрастойкая помада-блеск All In One Maxi Glow Lipgloss, 110, Eveline

Выбор ассистента редакции Карины Ильясовой

В тюбике блеск выглядит фиолетовым, но на губах он дает легкий сиреневый оттенок с блестящим финишем.

Текстура у средства не липкая, но и не очень стойкая. Обновлять блеск приятно — он мягко распределяется по губам и защищает их от ветра. Использую его на каждый день, когда нет желания и времени делать макияж — лицо становится более свежим.

Цена: около 300 руб.