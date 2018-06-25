Что скрывается под макияжем китайских звезд инстаграма

Китайский стилист решила показать, что на самом деле скрывает макияж красоток из Поднебесной. Осторожно: видео получилось действительно шокирующим.

С первых же секунд начинается жесткий экшн. Симпатичная девушка подносит к лицу что-то, отдаленно напоминающее шпатель и просто снимает часть носа! Конечно, это всего лишь толстый слой тонального крема, но смотрится действительно пугающе.

Напряжение не отпускает до самого конца. Королева макияжа отклеивает длинные ресницы, смывает белила и вообще делает со своим лицом непонятно что.

В итоге девушка все еще остается вполне симпатичной и безо всякого мейкапа, но согласитесь, сам процесс трансформации выглядит на удивление дико. Вот вам и еще одна причина не доверять выставленным в интернете снимкам!