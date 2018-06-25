Ещё
Что скрывается под макияжем китайских звезд инстаграма
Далее:
Читайте также:
Ещё

Что скрывается под макияжем китайских звезд инстаграма 

Trendymen 1 час назад
Фото: Trendymen
Китайский стилист решила показать, что на самом деле скрывает макияж красоток из Поднебесной. Осторожно: видео получилось действительно шокирующим.
С первых же секунд начинается жесткий экшн. Симпатичная девушка подносит к лицу что-то, отдаленно напоминающее шпатель и просто снимает часть носа! Конечно, это всего лишь толстый слой тонального крема, но смотрится действительно пугающе.
Напряжение не отпускает до самого конца. Королева макияжа отклеивает длинные ресницы, смывает белила и вообще делает со своим лицом непонятно что.
В итоге девушка все еще остается вполне симпатичной и безо всякого мейкапа, но согласитесь, сам процесс трансформации выглядит на удивление дико. Вот вам и еще одна причина не доверять выставленным в интернете снимкам!
Последние новости
70-летний Сталлоне подтягивается так, что ты сейчас бросишь все и побежишь в спортзал Звезды девяностых, которых сегодня невозможно узнать Как выучить что угодно: секрет Альберта Эйнштейна
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Салтыкова в 52 года поразила фигурой в бикини6
Раскрыт грандиозный обман китайских женщин26
Как работает красная нить на запястье52
Боня оголилась на футбольном матче90
Названы «страшные» последствия отказа от курения49
Видео
04:02
Как правильно покупать продукты
Еда
03:46
Сны, которые нельзя игнорировать
Психология
07:23
Экзотика, которую стоит попробовать
Еда
04:24
Это категорически нельзя делать перед сном
Здоровье
10:17
Женские вещи, которые бесят мужчин
Мода
00:07
Настю Ивлееву застукали целующейся с рэпером
Звёзды
03:32
Как работает красная нить на запястье
Психология
01:43
Раскрыт грандиозный обман китайских женщин
Красота
01:01
Дочь Джонни Деппа разделась для российского журнала
Звёзды
01:25
В Сети доступно пикантное видео с Меган Маркл
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение