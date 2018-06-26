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Анна Семенович показала фото без макияжа
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Анна Семенович показала фото без макияжа 

Russianshowbiz.info 1 час назад
Фото: Russianshowbiz.info
Певица Анна Семенович, уехавшая отдыхать в теплые страны, объяснила читателям, что хочет насладиться тишиной и на время откажется от соцсетей.
По фото видно, что Анна решила отказаться не только от соцсетей, но и макияжа, чтобы «перезагрузиться» и вернуться к работе с новыми силами. Певица написала, что недавно поймала себя на мысли «как круто путешествовать и менять взгляды на жизнь».
Семенович подчеркнула, что любит учиться чему-то новому у других людей, развиваться и не бояться менять свое мнение, понимать, что все не вечно.
"Любимые простите, но много стори снимать не буду", — добавила артистка и напомнила подписчикам, что очень их любит. На ранее опубликованной фотографии девушка показала, что не теряет время зря и лежит около бассейна с полезной книгой по психологии «Космическая игра», которую рекомендует прочитать каждому, кто хочет узнать о самом себе больше.
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Женский форум  Ещё 2 источника 
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