«Обычная полноватая женщина»: Анна Семенович показала фото без макияжа

Многие звезды шоу-бизнеса вовсе не стесняются показываться в общественных местах без косметики, ведь они гордятся своей внешностью, над которой работают. 38-летняя певица Анна Семенович одна из них — она опубликовала нескольку снимков, на которых ее можно увидеть в максимально естественном виде.

Экс-солистка группы «Блестящие» Анна Семенович отдыхает от трудов праведных в одной из теплых стран, правда, не осведомляет поклонников своего творчества, где именно. На курорте некоторые дамы продолжают оставаться «во всеоружии» — наносят тональный крем, красят ресницы и не забывают о помаде. Артистка явно не собирается гримировать лицо толстым слоем декоративных средств и демонстрирует свою натуральную красоту.

Конечно, на сцене Семенович всегда подчеркивает свое природные данные — она выделяет глаза и губы, делает прически и надевает роскошные платья. Но все желающие могут удостовериться — поп-звезда и в «первозданном виде» выглядит достойно. На отдыхе ведь есть смысл дать волосам и коже возможность отдохнуть от косметики: «Вот лежу под солнцем и думаю, как же круто путешествовать, летать в разные места и менять свои взгляды на жизнь! Чему-то учиться у других людей и развиваться, а главное не бояться менять свое мнение и понимать, что все не вечно».

Подписчики не могли не отреагировать на снимки знаменитости и осыпали ее хвалебными отзывами. Они считают, что без макияжа исполнительница выглядит даже свежее и моложе. Недоброжелатели же заявили, что остались разочарованы, ведь Анна, по их мнению, с ним смотрится куда более эффектно: «Красавица, мне очень нравится, как она относится к себе, всем бы так!» «Обычная полноватая женщина на фото… Мне кажется, что с косметикой ей лучше намного». «Отлично выглядите, свежо и ярко одновременно! Вы с годами только краше становитесь!» «Показываться на люди надо в приличном виде, сейчас тускловато как-то». «Да, с килограммом косметики ты красивее!» «Анечка, не слушай завистников, ты прекрасна!»