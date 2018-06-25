8 правил при использовании крема с SPF

Лето — прекрасная пора открытых женственных платьев и возможности продемонстрировать подтянутое, мускулистое тело на пляже. Так приятно подставить лицо и плечи ласковым солнечным лучам…и обнаружить вечером, что они безнадежно обгорели. Знакомая ситуация? Возможно, вы входите в число тех, кто совершает ошибки при использовании средств с защитой от ультрафиолета. Стоит научиться правильно выбирать крем или лосьон с SPF, верно его наносить — и встречать желанное лето во всеоружии, не опасаясь ожогов на коже. Загар в этом случае будет ровным и красивым, а кожа останется молодой и здоровой. Рассказываем об основных правилах защиты от солнечных лучей, которые иногда не только греют, но и обжигают.

Виды средств с SPF-фильтром

Все кремы, лосьоны и гелевые стики, предназначенные для защиты кожи от вредного воздействия ультрафиолета, принято условно делить на четыре группы. Аббревиатура SPF на русский язык переводится следующим образом: «защищающий от солнца фильтр». Степень защиты выражается цифрами: чем она выше, тем более плотно такое средство ложится на кожу и тем более оно непроницаемо для солнечных лучей.

Первая — базовая, или низкая, степень защиты

В нее входят средства с минимально плотными защитными свойствами. На упаковке написаны цифры SPF от 5 до 15.

Средняя степень защиты

На тюбике написаны цифры от 15 до 25: такая защита представляет собой пленку средней толщины, позволяющую довольно быстро и безопасно загореть.

Высокая степень защиты

О ней сообщают цифры от 30 до 50. Солнечные лучи отражаются от такой поверхности почти полностью, что исключает возможность обгореть.

Очень высокая степень защиты

Сюда входят все средства, маркированные цифрами от 50 и выше.

SPF-защита для разных фототипов

Очень важно правильно определить свой фототип перед тем, как отправляться в бьюти-магазин за покупками, которые вы возьмете с собой на пляж. От этого будет зависеть, какие именно средства подходят конкретно вам.

Брюнетам со смуглой кожей, как правило, подходят продукты первой базовой группы. Шатенам с кожей оливкового оттенка подойдут средние средства, а людям скандинавского типа с белоснежной, легко обгорающей кожей и светлыми волосами нужны самые сильные средства. То же самое касается детей — их кожа очень нежная.

Уровень УФ-излучения

Его тоже очень важно учитывать при выборе солнцезащитного средства. Ультрафиолетовое воздействие на кожу в подмосковном лесу и на австралийском пляже очень сильно различается. Общее правило — чем ближе к экватору, тем мощнее энергия солнца, тем выше должна быть степень защиты. Солнечные ожоги от сильного излучения можно получить даже на смуглой или уже загорелой коже. В южном полушарии уровень УФ-излучения в целом выше, чем в северном.

Время действия УФ-средства

Экономить на солнцезащитном средстве точно не стоит: солнечные ожоги не только достаточно неприятны сами по себе, но и способны спровоцировать серьезные кожные заболевания — от нарушений пигментации и трудно излечимых аллергий до онкологии. Надежная защита коже может быть обеспечена только в том случае, когда крем или спрей нанесены на кожу плотным, равномерным слоем. Обновлять его нужно раз в два часа, а если вы активно плаваете или контактируете с песком — то вдвое чаще. При правильном использовании стандартного тюбика объемом в 200 мл хватает всего лишь на три-четыре дня.

Срок годности SPF-средства

Речь идет не только о том сроке годности, который указан на фабричной упаковке. Солнцезащитные средства могут перестать действовать должным образом, если хранить его неправильно. На практике это означает, что даже самое лучший прошлогодний крем этим летом не стоит использовать. Даже если его «официальный» срок годности истекает через два года.

Причина в том, что на пляже обычно довольно высокая температура, да и от прямых солнечных лучей тюбик или баночку вряд ли удается уберечь. Как и большинство бьюти-средств, солнцезащитный крем потеряет свои полезные качества. Это еще одна причина, по которой не стоит слишком скромничать, размазывая средство по коже: сберечь его до следующего сезона, вероятно, не удастся.

Средства с УФ-фильтром и тень

Эту ошибку совершают почти все хотя бы раз в жизни. Кажется, будто зонтик на пляже или тучи на небе могут оградить нас от вредного воздействия ультрафиолета. Это совершенно не так — даже в пасмурный день где-нибудь в Таиланде или на Бали, даже не выходя из-под затененного навеса, можно серьезно обгореть. Защитный крем должен быть нанесен по всем правилам.

Защитные средства и вода

То, что вода постепенно смывает крем и его требуется наносить заново, многие знают. Но даже если просто загорать у кромки моря или бассейна, можно получить солнечный ожог. Поверхность воды одновременно отражает и рассеивает солнечные лучи, поэтому лучше всего наносить средство повышенной степени защиты.

УФ-защита для отдельных участков кожи

Некоторые участки тела нуждаются в дополнительной защите, в то время как именно про них довольно часто забывают напрочь. Речь идет о губах, ушах и области вокруг глаз — они могут обгореть даже быстрее, чем плечи или спина. Кожа на этих участках очень нежная и деликатная, поэтому на эти места нужно наносить средства с очень мягкой и легкой текстурой, а на губы — специальную помаду с очень высокой степенью защиты. Солнцезащитный слой нужно обновлять каждый час. Да, про волосы тоже не стоит забывать — лучше всего использовать спреи.