Солнце атакует. Правила выбора правильного крема от загара

Основные обязательные требования на крема от загара изложены в Техническом регламенте Таможенного союза «О безопасности парфюмерно-косметической продукции» (ТР ТС 009/2011).

-Это требования к маркировке товара, его упаковке, показатели микробиологической безопасности и содержание токсичных элементов (свинец, кадмий, мышьяк, ртуть), — объясняет руководитель ЦСМ Росстандарта в Нижегородской области Денис Миронов . — Если производитель добровольно применяет ГОСТ 31460-2012 «Кремы косметические. Общие технические условия», это значит, что он дополнительно подтверждает соответствие продукции по таким показателям, как органолептические показатели (внешний вид, цвет, запах); физико-химические показатели (массовая доля воды и летучих веществ, водородный показатель, коллоидная стабильность, термостабильность).

Изучаем упаковку

* Три главные буквы на флаконе — «SPF» — это степень защиты крема. От величины этого фактора зависит способность справляться со своей задачей.

Считается, что чем он выше, тем безопаснее и дольше можно находиться на солнце. Неправда! Крем с фактором SPF 30 с защитой на 97% не сильно отличается от крема с SPF 50 с защитой на 98%. Самым слабым является крем с фактором SPF 2 с защитой от 50%. Встречаются средства со степенью защиты SPF 80 или даже SPF 110, но это, скорее всего, маркетинговый ход, для привлечения покупателей.

SPF 2-4 — базовая защита, защищает от 50-75% УФSPF 4-10 — средняя степень защиты, защищает от 85% УФSPF 10-20 — высокая степень защиты, защищает от 95% УФSPF 20-30 — интенсивная защита, защищает от 97% УФSPF 50 — санблок, защищает от 99,5% УФ * В состав современных солнцезащитных средств обычно входят:

1. Физические фильтры — создают экран и, таким образом, отражают солнечные лучи спектра В. В составах солнцезащитных средств вы можете встретить такие фильтры как:

Диоксид титана (titanium dioxide) Оксид цинка (zinc oxide)

2. Химические фильтры — адсорбируют ультрафиолетовые лучи. К ним относятся:

Авобензон (butyl methoxydibenzoylmethane) Бензофенон и другие.

* На хорошем средстве от загара обязательно должны быть буквы «UVB» и «UVA». Это означает, что крем защищает от самых опасных ультрафиолетовых лучей.

* Для летнего периода в состав солнезащитного средства обязательно должны входить диоксид титана, оксид цинка или бензофенон.

Для другого времени года в составе достаточно будет авобензола или мексорила. Допустимо добавление различных отдушек и минеральных веществ.

* Обратите внимание на надпись «водостойкий» (waterresistance или waterproof). Первые обладают хорошей устойчивостью, вторые — практически не смываются. Однако при нахождении в воде (особенно в соленой) они постепенно теряют свои свойства, поэтому после купания наносите их снова. Устойчивость к влаге даже наиболее защищённых средств держится не более 2 часов.

Отличаем качественный продукт от подделки:

* Заниженная цена.

* Некачественно сделанная упаковка с плохо читаемой, не полной, размытой маркировкой.

* При приобретении защитного средства в случайных торговых точках или «с рук» вероятность покупки контрафактного товара очень велика. В лучшем случае вы получите бесполезный или некачественный товар, а в худшем — можете приобрести средство, представляющее угрозу для здоровья.

* На маркировке косметического средства должны быть указаны масса или объем продукта, дата изготовления, срок использования, состав, при приобретении в странах Таможенного союза — знак обращения на рынке Таможенного союза ( ЕАС ).

* Косметологи не рекомендуют пользоваться остатками прошлогоднего средства: крем, если и не просрочен, то был вскрыт и вряд ли хранился как положено. За год в нем могли размножиться бактерии — мы ведь наносим крем на тело руками, и не факт, что чистыми.

Что поможет использовать правильное средство?

Мобильный телефон. В гаджет можно закачать приложение «Погода», последней строкой в которых, как правило, указывается УФ-индекс на тот или иной день.

Максимальный УФИ: 1-2 — Низкий3-5 — Средний6-7 — Высокий8-10 — Очень высокий11+ — Экстремальный

Высокий индекс? Нужно применить средство с высокой защитой от солнечных лучей.