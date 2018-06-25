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Открытие второго салона «Keep Looking»
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Открытие второго салона «Keep Looking» 

Карельские вести 1 час назад
Фото: Карельские вести
Финалистка конкурса «Мисс Мира», beauty-эксперт, филантроп Ксения Шипилова открывает двери второго салона «Keep Looking» в Moscow City!
20 июня второй салон «Keep Looking» начал работу в тестовом режиме. Запись на перманентный макияж уже доступна для посетителей, а запуск остальных новых услуг планируется с июля. В преддверии открытия «Keep Looking» запустил серию роликов «Уникальность — ваше главное преимущество». Их главный посыл заключается в том, что красота субъективна и каждая девушка прекрасна по‑своему. Вы увидите совершенно новые образы, лица и типажи, что лишний раз подтверждает: быть девушкой «Keep Looking» — это быть собой. Та же естественность и лёгкость, но уже в новом формате.
Концепцию направления косметологии разрабатывала известная многим врач-дерматолог и косметолог Dr.Viki. Что ждёт посетительниц в новом салоне?
20 новых мастеров 5 новых процедур: перманентный макияж, окрашивание волос, уходы для рук и ног, долговременная укладка бровей, SPA (массажи и уходы за телом) VIP-кабинет, где можно получить любую услугу уединённо; полюбившиеся всем и каждому косметические бренды + новинки
Целый месяц для гостей салона будут действовать скидки:
25% на перманентный макияж; 20% на остальные процедуры.
Адрес: Пресненская набережная 8, стр. 1, Moscow City, Башня «Город Столиц», 2 этаж
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