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Какую косметику взять с собой в самолет
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Какую косметику взять с собой в самолет 

Sunmag 2 часа назад
Фото: Sunmag
Перелет — большой стресс для вашей кожи. Рассказываем, какие средства помогут справиться с последствиями сухого воздуха на борту самолета. Главное — не забыть положить эти «палочки-выручалочки» в ручную кладь.
Патчи ANR Concentrated Recovery Eye Mask, Estee Lauder
Уставшие глаза первыми выдадут отсутствие сна и наличие длительного перелета. Так что позаботьтесь о нежной коже вокруг глаз и возьмите с собой патчи. Пятнадцать минут в них перед посадкой — и на паспортном контроле будете уже сиять. Эти патчи от Estee Lauder глубоко увлажняют кожу, убирают припухлости и темные круги и зрительно разглаживают мимические морщинки. Идеальные попутчики!
Концентрированная восстанавливающая маска для глаз в патчах ANR Concentrated Recovery Eye Mask, Estee Lauder (5 550 руб.)
Глазные капли Dry Eye Relief, Similasan
Позаботиться нужно не только о коже вокруг глаз, но и о самих глазах. Вам наверняка знакомо ощущение сухости во время полета, а после — покраснение. Избежать этого можно элементарно — закапав пару этих капель. Они гомеопатические, но сомневаться в действии не стоит. Капли моментально снимают покраснение и сухость, не вызывают сильного слезотечения и успокаивают глаза.
Dry Eye Relief, Similasan (567 руб.)
Увлажняющая тканевая маска с экстрактом меда, Yadan
Помня о правилах провоза жидкостей (сюда попадают и кремы), выбирайте для лица тканевые маски. Для использования в самолете варианта лучше не найти: ничего никуда не капает, после применения средство не нужно смывать — в общем, удобство использования на 10 баллов из 10. Эта корейская маска с экстрактом меда спасет от ощущения стянутости и сухости во время полета. Не оставляет после себя ощущения пленки. Кожа после использования маски мягкая и гладкая.
Увлажняющая тканевая маска с экстрактом меда, Yadan (90 руб.)
Миндальный крем для рук, L’Occitane
Сухой бортовой воздух обычно сразу ощущается на руках. Поэтому в сумку лучше не забыть положить крем для рук в мини-формате. У этого средства от L’Occitane фантастический запах и отличное действие. Руки будут мягкими и нежными, будто и не знают, что такое стресс путешественника.
Миндальный крем для рук, L’Occitane (680 руб.)
Бальзам для губ Plump & Glow, Biotherm
Помимо того что этот бальзам неплохо увлажняет (подойдет, если в целом у вас нет проблем с сухостью губ), он придает привлекательный блеск — на случай, если в соседнем кресле будет сидеть симпатичный незнакомец.
Бальзам для губ Plump & Glow, Biotherm (1 340 руб.)
Масло карите, L’Occitane
Абсолютно универсальное и незаменимое в путешествиях масло карите от L’Occitane. Подойдет практически для чего угодно: сухой кожи на лице, кутикулы, локтей. Некоторые используют это масло и для увлажнения губ, но тут стоит заметить, что текстура у средства твердая и нанести его на нежную кожу непросто. Компактность — еще один бесспорный плюс данного бьюти-продукта.
Масло карите, L’Occitane (680 руб.)
Освежающие и очищающие салфетки, Shiseido
Отличная альтернатива умыванию. Салфетки очищают кожу от загрязнений (в том числе макияжа) и себума, который закупоривает поры. Удобный формат и возможность взять эти салфетки с собой в самолет делают их must-have любого путешественника.
Освежающие и очищающие салфетки Shiseido (1 750 руб.)
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