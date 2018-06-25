Поднимите мне веки: пять мифов о блефаропластике

В современной косметической хирургии различают пластику нижних век (при наличии жировых грыж под глазами) и верхних (чтобы убрать нависание из-за строения глаза, гравитации и эндокринных или сосудистых нарушений). Однако само по себе нависание — еще не показание к блефаропластике! Миллионы девушек живут с так называемым тяжелым веком, это даже в чем-то помогает им стать знаменитыми — взгляните на Брижит Бардо или Блейк Лавли.

Безусловно, две операции можно объединить. В таком случае мы говорим о комплексной круговой подтяжке, которая решает сразу все проблемы с кожей вокруг глаз. Все разрезы делают по линии роста нижних ресниц и в естественной складке верхнего века, потому не стоит беспокоиться о рубцах. А теперь перейдем к мифам.

Миф №1: блефаропластика меняет форму глаз

Как вы уже понимаете, во время блефаропластики хирург не затрагивает глазное яблоко, форма и размер глаза остаются прежними. Более того, хороший врач будет стремиться сохранить ваши естественные очертания, убирая только лишний жир и кожу.

Миф №2: блефаропластика влияет на зрение

Как уже было отмечено, во время блефаропластики вмешательство происходит на придаточном аппарате глаза. Зрение после такой операции не пострадает, а в некоторых случаях может даже улучшиться, если до пластики было сильное нависание верхнего века. К тому же блефаропластика не ограничивает вас в использовании линз (за исключением первой недели после операции).

Миф №3: блефаропластика раз и навсегда убирает грыжи

Еще одно популярное заблуждение! Блефаропластику можно повторять несколько раз, если того требует строение лица. Результат после операции обычно сохраняется 7–10 лет, поэтому некоторые обращаются к блефаропластике снова. Дело в том, что во время операции происходит удаление избытка клетчатки, а вот сама зона вокруг глаз остается нетронутой и неизменной.

Миф №4: блефаропластика делается только под общим наркозом

Блефаропластику можно проводить и с использованием местной анестезии. Другое дело — готовы ли вы к этому.

Миф №5: результат блефаропластики заметен уже через неделю

Это не так. Чтобы можно было оценить работу хирурга, должно пройти время (две-три недели), пока все ткани восстановятся и швы затянутся. Любое хирургическое вмешательство нарушает микроциркуляцию, из-за которой появляется сильная отечность. Ускорить процесс помогут микротоки — процедура выводит лишнюю лимфу, снимает отечность и синяки.

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