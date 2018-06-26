Как оральный секс влияет на женскую красоту

Об оральном сексе слагают легенды: сексологи трубят о его пользе для женской физиологии, ханжи с пуританскими взглядами стараются вообще забыть о существовании слова «минет» и сочиняют целые трактаты о его вреде. WMJ.ru решил разобраться в этом вопросе с точки зрения красоты. Вся правда о влиянии минета на красоту и молодость — в нашем материале!

Сжигание калорий

Начнем, пожалуй, с самого очевидного. Затраты энергии при оральном сексе, как оказалось, колоссальны — 100 ккал, и всего за полчаса. Впечатляет, не правда ли? Так что после романтического ужина можешь не стесняться и во время секса побаловать любимого пикантным «десертом». Прибавим к потраченным 100 ккал сотню, ведь на оральном сексе редко завершается приятный вечер, и еще сотню — на предварительные ласки. Пара часов крайне приятного времяпрепровождения — и кексика, съеденного на обед, как не бывало.

Альтернативный фейсбилдинг

Еще один неоспоримый плюс минета — это гимнастика для лица. По правде сказать, мало упражнений в фейсбилдинге так же хорошо предотвращают появление носогубных складок, как правильно выполненный минет, а девушек, готовых делать упражнения для поддержания молодости и красоты лица в течение 10 минут, еще меньше. Удовольствие партнера, кстати, отличная мотивация к тому, чтобы с пользой провести время.

Кроме профилактики появления носогубных складок, оральный секс — отличная альтернатива лицевого массажа. За счет активных фрикций член партнера достигает тех мышц лица, до которых порой под силу добраться только опытному косметологу при салонном лицевом массаже. Массировние мышц в щеках — отличная профилактика опадения овала и гравитационного птоза. Только взгляни на Сашу Грей : стоило ей бросить карьеру порнодивы и встать за диджейский пульт, как лицо сразу «поползло» вниз.

Что происходит, когда сперма попадает на лицо

О волшебном составе мужского семени не слышал (или не читал) разве что ленивый. Разберемся подробнее, как состав спермы влияет на кожу. Сперма — это чистый белок, обогащенный витамином С и цинком. Последний, кстати, и вправду отлично помогает бороться с прыщами. Правда, на наш взгляд, цинковая мазь из аптеки за 35 рублей однозначно более доступна для ежедневного применения.

На деле польза белка в сперме сильно преувеличена. Белок и полезные вещества в мужском семени хоть и содержатся, только вот их концентрация слишком мала, чтобы хоть как-то повлиять на кожу. Кроме того, научно доказано, что концентрированный белок (читай «сперма») при нанесении на поверхность эпидермиса никак не влияет на состояние кожных покровов. Если бы все было так просто, то большинство салонов и косметических компаний уже давно бы обанкротились, а все женщины наслаждались бы идеальной, сияющей кожей.

На Youtube даже существуют мастер-классы, в которых подробно рассказывают, как можно в домашних условиях сделать кремы со спермой. Однако мы все же считаем, что обучаться абсолютно всему, чему обучают на самом популярном видеоресурсе в интернете, все же не стоит.

Иногда от попадания семени на кожу может даже развиться аллергия, а вместе с ней придут отек, покраснение и раздражение кожи. Ты не ослышалась, аллергия на сперму— это не сказка. Дело в том, что у тебя вполне может проявиться непереносимость одного из белков, содержащихся в семенной плазме. Кстати, можешь смело использовать отмазку с аллергией в том случае, если твой партнер будет настаивать на незащищенном традиционном сексе. В конце концов, некоторые представители сильного пола ведь нагло врут об аллергии на латекс. Так почему бы и нам не взять у них этот трюк на вооружение?

А что если проглотить сперму?

Признаемся честно, глотать — это и вправду отличная идея. Конечно, если только ты сама против этого ничего не имеешь и вышеупомянутой аллергии на сперму у тебя нет. Тут белок в составе идет только на пользу, а вместе с ним и другие полезные вещества. Так, к примеру, минералы хоть и немного, но помогают поддерживать зубную эмаль в отличном состоянии. Кстати, именно при глотании спермы запускаются естественные процессы, усиливающие выработку гормонов.

Вездесущие гормоны

Конечно, о гормонах, вырабатываемых женским организмом во время орального секса, и их влиянии на внешность мы умолчать никак не могли. В сперме присутствуют гормоны и гормоноподобные вещества кортизон, мелатонин, простагландин. Расскажем вкратце о каждом из них.

Попадая в организм, простагландин вызывает усиленную выработку женского гормона эстрогена, который, в свою очередь, положительно влияет на состояние кожи, ногтей и волос и даже может влиять на увеличение объема груди.

Кортизон— коварный гормон: при увеличении уровня гормона стресса до предельных значений меняется углеводный обмен, возникает инсулинорезистентность, возможно появление так называемого «кортизолового» животика, кожа истончается, а вероятность гиперпигментации увеличивается в несколько раз.

Гормон, отвечающий за здоровый сон, мелатонин крайне важен для поддержания твоей красоты и молодости. Ведь здоровый сон — главный источник женской красоты.

Итак, все плюсы и минусы орального секса мы подробно изложили, а вот добавлять ли его в арсенал своих сексуальных умений — решать только тебе!