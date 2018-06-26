Эмбер Роуз показала, как ей делают макияж груди

На месте этого визажиста хотел бы оказаться каждый мужчина.

Эпатажная актриса и модель выложила в Instagram видео того, как она готовится к выходу в свет. И, судя по нему, самым важным моментом подготовки стал мейк-ап ее огромного бюста. Визажист наносит на выдающиеся формы Эмбер хайлайтер, чтобы грудь казалась еще больше и аппетитнее.

Публикация от Amber Rose (@amberrose)

25 Июн 2018 в 12:21 PDT Да уж, каждая девушка больше всего заботится о том, что считает своим главным достоинством. Вот, например, Ким Кардашьян больше всего внимания уделяет своим знаменитым ягодицам. Для этой части тела у нее тоже придуман свой, особый макияж, и даже есть специальный визажист. Подробнее об этом читайте здесь.

Что же касается Эмбер, то возникает вопрос: зачем же она уменьшала грудь, если теперь с помощью косметики хочет ее увеличить?

Напомним, операцию модель сделала в начале года. А мысль уменьшить грудь пришла к ней еще в прошлом году, когда она разглядывала свои фотографии с очередного светского вечера. Снимки ее глубокого декольте, похоже, не очень понравились 34-летней Эмбер.

«Я подумываю о том, чтобы уменьшить грудь, — ошарашила она тогда фанатов. — Мой бюст ну очень тяжелый, спина постоянно болит. И я не могу носить милые маленькие маечки без «бабушкиного» бюстгальтера. Хотя я очень боюсь, что на груди останутся шрамы. Ведь раньше я не делала операций — моя грудь настоящая, никаких имплантов».

Понять модель можно: все-таки грудь 8-го размера —это серьезная ноша. И вот Эмбер осуществила задуманное: теперь у нее 4-й размер груди.

«Я была очень-очень большой, — признавалась Эмбер своим подписчикам в социальных сетях. — А сейчас у меня бра с чашечками D. Пока не привыкла — очень маленький размер».

Хотя, о чем это она? Ведь о таком богатстве большинство звездных красавиц могут лишь мечтать? Wday.ru еще раз убедился в этом, посмотрев на последние фото Роуз.

Больше фото — по стрелке.

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