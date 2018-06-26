Как Дрю Бэрримор попыталась впечатлить поклонников красотой своего макияжа, а вышло наоборот

Дрю Бэрримор , видная американская актриса и модель, поделилась в инстаграме фотографией себя с макияжем и без. Половину лица девушки накрасила известная голландская визажистка Никки де Ягер, вторая же осталась нетронутой и естественной. Таким способом Дрю Бэрримор попыталась привлечь внимание поклонников к своей новой линейке косметики Flower Beauty.

Однако что-то явно пошло не по плану. Вместо восторженных отзывов о красивом макияже актриса стала получать кучу комментариев, в которых подписчики просили девушку не краситься и не скрывать свою естественность.

Публикация от Drew Barrymore (@drewbarrymore)

21 Июн 2018 в 12:28 PDT «Я не могу даже передать, насколько важен для меня результат работы с Никки! Я люблю ее, она рок-звезда мира красоты! Работать с тем, что так профессионально у нее получается, было очень здорово… Я очень рада, что знаю Никки и могу у нее учиться. Вы только посмотрите на это фото… Никки, я хотела бы остаться такой красивой навсегда! Каждый раз, когда я смываю твой макияж, мне хочется плакать!»

А вот, собственно, и видео, где визажистка красит Дрю Бэрримор в целях рекламы новой косметики актрисы.

Большинство поклонников Бэрримор предпочли высказаться за фальшивость такого броского макияжа: «Вы выглядите лучше без макияжа».

«Мне кажется, что левая половина лица такая же красивая. Она принадлежит женщине, испытавшей многое в жизни. Каждая часть вашего лица отражает какую-то историю из вашей жизни».

«Красива как с макияжем, так и без него! Хотя без вы просто идеальны!»

Некоторые выразили позицию, что актрисе хорошо в любом случае: «Обе части великолепны».