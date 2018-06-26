Семенович забыла накраситься, и ее просто не узнать

«Увидел бы на улице — мимо прошел», — удивились подписчики.

Мы так привыкли видеть любимых звезд при полном параде, что стоит им надеть простые джинсы и футболку или выйти на улицу без мейк-апа и прически — мы их просто не узнаем. Анна Семенович выложила в свой микроблог фото без макияжа, и фанаты тут же написали: «Не узнать!», «Это не ты».

А Семенович всего-то улетела на отдых, и захотела немного расслабиться. Справедливости ради, нельзя не признать: без косметики певица выглядит моложе лет на 10, и ничуть не потеряла своей привлекательности.

Звезда с удовольствием делится своими секретами свежести и красоты: «Утро начинаю обязательно с ванны и маски для лица. Они необходимы мне для пробуждения так же, как утренний кофе. В ванну сыплю морскую соль. Я покупаю одну из самых дешевых, которая продается в аптеках. Такая ванна улучшает обмен веществ и вытягивает лишнюю воду, задержавшуюся в организме во время сна. Пока 20 минут лежу в ванне, накладываю маску на лицо. Каждый день выбираю разные: очищающие, увлажняющие, лифтинговые.

Раз в месяц делаю чистку лица. Недавно попробовала мезотерапию и уколы гиалуроновой кислоты. Они отлично восстанавливают кожу после долгой зимы». Подробное интервью читайте здесь.

А весной, напомним, Семенович не узнали… без бюста. Тогда Анна поделилась в Instagram нежным снимком. Звезда держала на нем огромный букет тюльпанов, которая и закрывал большую часть ее прелестей. А достаточно свободная черная кофточка скрыла остальное. Вот фолловеры удивились!

Ну, а что касается макияжа, в последнее время все больше знаменитостей не стесняются выкладывать фото без него. И, между прочим, собирают не только удивленные комментарии, но и восторженные — за смелость. И, между прочим, многие из них ненакрашенными выглядят очень даже мило. Мы собрали снимки звезд в полном «боевом раскрасе» и без него в фотогалерее ниже. А вам нравится естественная красота этих девушек?

Звезды с макияжем и без Бритни Спирс

Анна Семенович

Оливия Вайлд

Эшли Грэм

Жасмин

Рената Литвинова

У Семенович снова вырос животик

15 фото звезд из 90-х, на которых их не узнать

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