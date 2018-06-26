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Несколько новосибирцев попали в больницу со страшными волдырями после прогулки в траве
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Несколько новосибирцев попали в больницу со страшными волдырями после прогулки в траве 

ngs.ru 2 часа назад
Фото: ngs.ru
За июнь в ожоговое отделение Новосибирской областной больницы обратились несколько жителей, пострадавших от контакта с опасным растением — борщевиком.
С начала сезона активности борщевика в ожоговый центр Новосибирской областной больницы попали несколько взрослых жителей НСО. Врачи помогли им и отпустили домой — госпитализация обычно в этих случаях не требуется.
«Им оказана помощь амбулаторно — раз люди обратились к нам, мы все равно помощь им оказали. Дальше отправили к дерматологам по месту жительства. Как правило, в стационарной помощи они не нуждаются», — рассказал корреспонденту НГС заведующий ожоговым центром, главный комбустиолог Новосибирской области Андрей Шмырин.
Врач отметил, что реакция организма на борщевик — это не ожог, хотя внешне кожа действительно будто обожжена, появляются пузыри.
«Если [на кожу] попал сок борщевика — и сразу это всё смыли, лучше с мылом и на солнце не находитесь — маловероятно, что будут какие-то сильно неприятные последствия. А если, как часто бывает, в самую жару люди во время прополки или в лесу [потрогали борщевик], сок попал на кожу — и ещё на солнце находились… Тогда он провоцирует эту реакцию», — добавил заведующий.
Ранее муниципальная аварийно-спасательная служба (МАСС) опубликовала памятку с правилами безопасности в период активности борщевика. Спасатели напомнили, что прокалывать волдыри категорически нельзя, больное место лучше смазать противоожоговым средством и наложить сверху стерильную повязку. Кроме того, МАСС советует принять обезболивающие и выпить таблетку от аллергии, а также обратиться к врачу.
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