Футбольные бьюти-страсти

Футбольная эйфория захватила всех — детей и взрослых, парней и девушек, бизнесменов и певцов. Известный коробочный сервис Royal Samples также не смог остаться в стороне и выпустил лимитированные мужские косметички для настоящих чемпионов.

Дизайнерские коробочки Royal Samples — это собрание лучших косметических новинок средних ценовых категорий и класса люкс–премиум. Здесь собраны самые актуальные новинки и проверенные временем хиты, созданные специально для мужчин. Это продукты и для спортзала, и для путешествий, и для ежедневного ухода. Бренды тоже заслуживают отдельного упоминания: L’Oréal Paris Men Expert, SB-26, Yegi, Avene, Les Contes, Dry ru ultra, Dream Catcher, Speick, Eo Lab, Biokosma, Kamill, Cafe Mimi, Aurami, Slim Bite. Словом, выбор на любой вкус. А удобные и функциональные косметички, украшенные лаконичным тематическим принтом, еще долго будут напоминать о грандиозном спортивном событии, частью которого стал каждый житель России.

РЕАЛьный уход

Одним из фаворитов нынешнего чемпионата мира по футболу, без сомнения, является Криштиану Рональду. Как знают, наверное, даже далекие от футбола люди, в обычной жизни он выступает за футбольный клуб «Реал Мадрид». Для всех поклонников легендарного португальца, а также других футболистов клуба бренд NIVEA MEN приготовил отличный подарок — линию средств комплексного ухода для мужчин ULTRA. Линейка включает незаменимые для мужчин средства, которые отличаются лаконичным дизайном в черном цвете, формулами с натуральными компонентами и древесным ароматом.

Пена для бритья ULTRA и черный гель для бритья обеспечивают ультрагладкое скольжение. В основе средств — очищающая кожу формула с активным углем. Лосьон после бритья ULTRA с антибактериальным эффектом защищает кожу от раздражения. Дезодоранты ULTRA представлены в двух форматах: спрей и ролик. Они защищают от пота и запаха в течение 48 часов и также обеспечивают антибактериальный эффект. Гель для душа ULTRA дарит бережное очищение благодаря натуральной глине в составе. А шампунь-уход ULTRA очищает и восстанавливает волосы.

Линия для чемпионов

Для тех, кто неравнодушен к футболу (а таких сегодня, кажется, просто нет), adidas представляет лимитированную линию продуктов Champions Edition. Это — четвертая коллекция парфюмерно-косметических продуктов серии adidas body care, выпускаемых ежегодно к Лиге чемпионов UEFA . Сенсационный успех имели коллекции Trophy, Star и Arena, каждая из которых акцентируется на ключевых идеях футбольного турнира.

Новая коллекция Champions Edition воплощает в себе всю страсть и славу футбольных состязаний. Сильный, бодрящий аромат пробуждает в сердце давние мечты, заставляет вспомнить моменты, вызывающие выброс адреналина и приводящие к огромной радости победы.

Парфюм взрывается нотой лимона, переплетающейся с прохладным ароматом лаванды и свежего листа фиалки. Затем мужественная нота, в центре которой мускусно-древесные тона кашмерана, оживленные акцентами зеленого яблока и мускатного шалфея. Уверенным, харизматичным завершающим акцентом становятся теплые, землистые ноты ванили, пачули с дымком и мха.

Новый игрок

С началом чемпионата мира новый игрок появился у бренда Clear. Это — шампунь Clear Ultimate Control Football Edition, обладающий особым составом.

Например, он содержит комплекс BIO — Nutrium 10 — насыщенная смесь из десяти питательных веществ, а также растительных и активных компонентов. Его действие легко заметить на практике: после каждого мытья комплекс активирует естественную защиту кожи головы. Поэтому о проблемах с кожей головы (в том числе и о перхоти) при регулярном использовании этого шампуня можно забыть. Еще одно преимущество: это средство 2 в 1, а значит, оно позволяет обходиться без бальзама для волос. Если учесть, что все мужчины (даже метросексуалы) не особо любят скопление баночек в ванной комнате и предпочитают обходиться одним средством, то этот шампунь им точно придется по душЕ в дУше.