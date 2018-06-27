Светлана Ходченкова поделилась фото без макияжа

35-летняя актриса выглядит как юная девочка.

Одна из самых роскошных актрис и признанных красавиц российского кино Светлана Ходченкова не балует поклонников фотографиями на своей страничке в Instagram. Если уж и выложит снимок, то он обязательно вызовет бурю эмоций у подписчиков и станет предметом для обсуждений. Вот и новое фото со съемок тоже вызвало ажиотаж. Ходченкова предстала перед фолловерами без макияжа, чем восхитила их.

«Не нужно много слов, потому что не выразить это великолепие. Шикарна», «Глаз не оторвать. Самая любимая актриса. Самые красивые глаза и улыбка», «18-летняя девочка».

На сообщение одной из подписчиц: «Вы прекрасны! Совершенно ведь без грима!», звезда ответила смайликом.

Есть даже те, кто творчески подошел к комментированию и даже посвятили стихи Светлане.

«Только, Света, ты меня очаровала /Женственностью, нежной простотой /Только ты меня околдовала /Нереальной, светлой красотой…»

Поговаривают, что причина сияющих глаз актрисы — влюбленность. Сама звезда в одной и передач намекнула, что сердце ее занято. «Это любовь, причем взаимная и длящаяся вот уже долгие годы», — разоткровенничалась Ходченкова. Однако кто завладел ее сердцем — неизвестно.

Чтобы блистать на красных дорожках и с экранов, артистка следит за собой. Самое главное, что есть в ее бьюти-арсенале — увлажняющий крем, бальзам для волос и бесцветный бальзам для губ.

Также артистка считает, что красота идет изнутри, поэтому старается как можно больше пить теплой воды с лимоном и питаться правильно. Красавица исключила все мучное, соленое, сладкое и жареное. Она предпочитает блюда на пару.

Напомним, что после фильма Станислава Говорухина «Благословите женщину» Светлана феерически похудела практически на 20 килограммов. И, надо сказать, больше не поправлялась.

«Я могу только имитировать любовь и истерику»: Ходченкова о себе и любви

Ходченкова не стесняется показывать снимки без макияжа

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