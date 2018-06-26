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Светлана Ходченкова восхитила поклонников фото без макияжа
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Светлана Ходченкова восхитила поклонников фото без макияжа 

Журнал ОК! 44 минуты назад
Светлана Ходченкова — одна из самых роскошных и интересных женщин российского шоу-бизнеса. Актриса не злоупотребляет косметикой и не стесняется появляться на публике без макияжа, потому что даже без него она выглядит замечательно. Сегодня утром она опубликовала «естественное» фото и восхитила поклонников.
«Какая красивая, даже без макияжа!», «Ну девочка, девочка, без макияжа на 18 лет», «Какая же Вы красивая, Светлана! Беспредельно Талантливы и Мега Сексуальны!», — осыпали актрису комплиментами фолловеры.
Светлана Ходченкова
Вероятно, выглядеть роскошно Светлане помогает влюбленность. В конце прошлого года в интервью программе «Ты не поверишь» она рассказала, что ее сердце не свободно.
«Это любовь, причем взаимная и длящаяся вот уже долгие годы», — кратко прокомментировала Ходченкова.
Кто стал избранником актрисы до сих пор неизвестно. Некоторые СМИ предположили, что она возобновила отношения сбывшим женихом Георгием Петришиным.
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Женский форум
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