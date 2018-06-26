Окрашивания, которые добавляют возраста

«Лет с десяток с плеч долой…» — слова одной небезызвестной песни в наши дни имеют вполне реальное воплощение. Уже давно не секрет, что новая стрижка способна не только скорректировать форму лица, но и полностью изменить внешний вид. С окрашиваниями тоже все серьезно: неправильно подобранный оттенок волос может легко добавить тебе лишний десяток лет, даже если именно он находится на самом пике моды.

Если ты решила покрасить волосы, но пока не определилась с выбором цвета, читай нашу статью. Вместе с экспертом компании Paul Mitchell Анастасией Ермоловой мы разобрались, какие окрашивания добавляют возраста, а какие, наоборот, помогают визуально помолодеть.

Брюнеткам: откажитесь от окрашивания тон в тон

Если ты обладательница темных волос, то откажись от скучного окрашивания в один тон. Теплые карамельные блики на волосах смягчат черты лица, придадут прическе объем и добавят образу света и легкости. И, безусловно, сделают тебя немного моложе. Более того, такое окрашивание не занимает много времени и позволяет посещать парикмахера гораздо реже, ведь отрастание корней не так заметно. Или лови альтернативный вариант: попроси своего мастера оставить корни темными и создать медленный и натуральный переход к светлым кончикам — это красиво подсветит кожу и придаст объем тонким волосам. Такая техника окрашивания подойдет также тем, кому светлые волосы не идут, но мечта стать блондинкой не дает покоя.

Блондинкам: золото и мед вместо платиновых оттенков

Белокурым красавицам лучше отказаться от платинового блонда. Беспроигрышный вариант — золотистые и медовые тона. Такие оттенки придадут коже свечение, сделают лицо более выразительным и добавят образу трогательную беззащитность, присущую юным девушкам.

Окрашивание в пастельных тонах — минус 10 лет возраста

Еще один модный тренд — окрашивание в пастельных тонах, которое идеально подходит девушкам любого возраста. Ведь нежные тона ассоциируются с молодостью, легкостью и беззаботностью, так присущей юному возрасту. А это именно то, что нам нужно.

Долой окрашивания в «готическом» стиле

Есть такие оттенки, с которыми нужна особая осторожность, так как они мало кому подходят, но почему-то уже много лет держатся на пике популярности. Например, черный или очень темный каштановый, а также некоторые красные и фиолетовые оттенки. Темные цвета — не только волос, но и одежды — прибавляют возраст большинству женщин. Кроме того, в сочетании со светлой кожей они могут подчеркнуть некоторые несовершенства лица. Поэтому, даже если ты любительница окрашиваний в готическом стиле, добавь несколько более светлых прядей у лица и по всей длине волос.

Забудь о красках из супермаркета

После определенного возраста желательно помахать на прощание ручкой всевозможным магазинным краскам для волос в ярких коробочках. Большинство подобных красителей, к сожалению, предполагают окрашивание в один тон, которое сразу же сделает лицо уставшим и добавит несколько лет к твоему реальному возрасту. Несколько более светлых прядок придадут цвету глубину, волосам — объем, а твоему образу — легкость и непринужденность.

Закрашивай седину

Да, натуральность на пике моды уже несколько сезонов. Но натуральность не означает неухоженность, и отказ закрашивать седину — не самое удачное решение, если хочешь выглядеть моложе. Если все-таки хочешь оставить седину, добавь цвету немного теплых ноток.

Всегда выбирай краску чуть светлее своего «родного» цвета волос

Волосы, как и кожа, с возрастом теряют пигмент. Поэтому не старайся подобрать оттенок максимально близкий к тому, что был у тебя на школьной фотографии. Лучше попроси своего мастера подобрать краску чуть светлее — так ты будешь выглядеть гораздо естественнее.