9 худших вещей, которые нельзя совершать с кожей

Для каждой женщины очень важно выглядеть молодо и свежо — именно поэтому они не жалеют времени и денег на походы к косметологу в салон красоты и с удовольствием скупают косметические новинки в бьюти-магазинах. Тем не менее досадные ошибки, которые все мы порой допускаем при уходе за собой, способны если не свести на нет все усилия, то изрядно испортить результат всех ухищрений. Какие оплошности иногда случаются даже с самыми фанатичными из бьютиголиков? Стоит внимательно изучить весь список — наверняка и ваши личные уходовые ошибки там тоже есть.

Частое использование скраба для лица

Эксфолианты действительно делают лицо гладким и чистым, а кожу — сияющей и молодой. Но нормальное использование таких средств — не чаще двух раз в неделю при условии жирной кожи, а при сухой и одного раза вполне достаточно. Слишком рьяное увлечение отшелушиванием приводит к сухости кожи, раздражению и повреждению эпидермиса.

Сон с макияжем

Об этом без устали твердят глянцевые журналы, косметологи и продавцы-консультанты бьюти-магазинов, это один из базовых законов по уходу за собой: с макияжем спать нельзя, даже если день был очень тяжелым и бесконечно долгим. Некоторые продвинутые бьютиголики держат в сумочке детские гипоаллергенные салфетки и, возвращаясь домой после особо напряженного дня или бурной вечеринки, снимают косметику еще в такси. Возможно, этот метод стоит взять на вооружение.

Недостаточное количество воды в рационе

Об этом тоже говорили и писали множество раз, но многие упорно продолжают игнорировать простой факт: вода является источником здоровья и красоты. Чай или кофе не считаются. Недостаточное количество воды в ежедневном рационе приведет к тому, что кожа станет тусклой и серой.

Отсутствие средств с УФ-защитой при макияже

Собираясь в отпуск к теплому морю, мы уже привыкли помнить о солнцезащитных средствах. Реже вспоминаем о них, нанося привычную уходовую косметику по утрам перед выходом на работу. И напрасно. Наша кожа нуждается в постоянной защите от ультрафиолета. Даже зимой и в пасмурную погоду.

Неправильное очищение кистей для макияжа

Кисти, спонжи и щеточки — дополнительная статья расходов мастериц искусного макияжа. А виртуозное владение ими — предмет настоящей и заслуженной гордости. На всех этих инструментах скапливается огромное количество кожного сала и пыли — и если их не мыть, все это оказывается на лице. Нет времени на тщательную и регулярную очистку? Срочно переходите на одноразовые варианты подобной продукции.

Сон на животе

Сон «лицом в подушку» вреден сразу по двум причинам. Во-первых, лицо несколько сдавливается — и рано или поздно это обернется преждевременными морщинами. И во-вторых, кожа лица совершенно не получает возможности нормально дышать в таком положении. В результате по утрам в зеркале можно увидеть отечное, тусклое и помятое лицо.

Редкая смена наволочки

Чехол для подушки следует менять минимум раз в неделю, а в идеале — вообще каждые три дня. Особенно в случаях активного использования средств для укладки волос, лосьонов и кремов для лица. Весь этот «коктейль» попадает на наволочку, и в нем отлично размножаются бактерии.

Умывание слишком горячей водой

Умывание водой вообще довольно спорный момент сам по себе — некоторым подходят исключительно молочко для снятия макияжа и тоник. Но даже если это не ваш случай, умываться слишком горячей водой лучше не стоит. Высокие температуры высушивают верхний слой эпидермиса, так что оптимально вода должна быть теплой — такой, чтобы она не ощущалась кожей. А еще лучше — попрохладнее.

Телефон и антибактериальные салфетки

Бактерии с кожи лица постоянно скапливаются на телефоне. Но если лицо мы регулярно очищаем, то телефон неделями ночует на тумбочке или под подушкой «неумытым». А потом удивляемся, почему на лице высыпания и раздражения. Проблема решается довольно просто — упаковка антибактериальных салфеток должна быть постоянно в сумке. А на телефон нужно установить «напоминалку» о том, чтобы регулярно протирать ими корпус и экран.