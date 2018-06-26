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Бьюти-провал: почему поклонники раскритиковали новую палетку от Рианны?
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Бьюти-провал: почему поклонники раскритиковали новую палетку от Рианны? 

Peopletalk 52 минуты назад
Фото: Peopletalk
На днях Рианна (30) анонсировала выход нового косметического продукта. В Instagram звезда выложила свое фото с макияжем в золотисто-бронзовых оттенках. «Пришло время для специй», — подписала она новое фото.
А чуть позже объявила о запуске по-настоящему горячей новинки — «восточной» палетки теней для глаз под названием Moroccan Spice. В палитре представлено 16 оттенков от изумрудно-зеленого до пыльно-розового, и все они названы в честь марокканских специй — шафран, гвоздика, корица, паприка и куркума. Стоимость этого удовольствия — 59 $.
Публикация от badgalriri (@badgalriri)
24 Июн 2018 в 9:45 PDT  Казалось бы, поклонники должны по достоинству оценить насыщенные цвета и необычную задумку. Но многие подписчики посчитали новинку… слишком скучной: «Я абсолютно не удивлена этой новинкой. И это так дорого… Скорее всего, я попробую другие продукты»; «Это красиво, но я чувствую, что видела это миллион раз, Fenty, дай нам то, чего мы еще не видели»; «Это выглядит не пигментированным и скучным, я точно не стану покупать». И пусть Рианне не удалось в этот раз угодить всем, однако назвать эту новинку скучной нельзя.
Публикация от FENTY BEAUTY BY RIHANNA (@fentybeauty)
25 Июн 2018 в 3:57 PDT  Палетка поступит в продажу 6 июля и будет доступна на официальном сайте.
Подробнее: https://peopletalk.ru/article/byuti-proval-pochemu-poklonniki-raskritikovali-novuyu-paletku-ot-rianny/
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Женский форум
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