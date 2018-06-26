Бьюти-провал: почему поклонники раскритиковали новую палетку от Рианны?

На днях Рианна (30) анонсировала выход нового косметического продукта. В Instagram звезда выложила свое фото с макияжем в золотисто-бронзовых оттенках. «Пришло время для специй», — подписала она новое фото.

А чуть позже объявила о запуске по-настоящему горячей новинки — «восточной» палетки теней для глаз под названием Moroccan Spice. В палитре представлено 16 оттенков от изумрудно-зеленого до пыльно-розового, и все они названы в честь марокканских специй — шафран, гвоздика, корица, паприка и куркума. Стоимость этого удовольствия — 59 $.

Публикация от badgalriri (@badgalriri)

24 Июн 2018 в 9:45 PDT Казалось бы, поклонники должны по достоинству оценить насыщенные цвета и необычную задумку. Но многие подписчики посчитали новинку… слишком скучной: «Я абсолютно не удивлена этой новинкой. И это так дорого… Скорее всего, я попробую другие продукты»; «Это красиво, но я чувствую, что видела это миллион раз, Fenty, дай нам то, чего мы еще не видели»; «Это выглядит не пигментированным и скучным, я точно не стану покупать». И пусть Рианне не удалось в этот раз угодить всем, однако назвать эту новинку скучной нельзя.

Публикация от FENTY BEAUTY BY RIHANNA (@fentybeauty)

25 Июн 2018 в 3:57 PDT Палетка поступит в продажу 6 июля и будет доступна на официальном сайте.

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