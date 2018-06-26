Оттенки помад, которые не нравятся мужчинам

Английские ученые доказали, что мужчин отталкивают девушки с ярко-красными губами. Вот это поворот! Но, как оказалось, в черный список попало еще несколько оттенков помад, которые точно есть у каждой девушки.

Если ваша личная жизнь еще не сложилась, советуем немедленно выбросить или хотя бы убрать подальше помады тех цветов, которые есть в нашей подборке.

Смиритесь, но мужчины (по мнению все тех же наших любимых английских ученых) считают девушку сексуальной, если она либо совсем не пользуется помадой, либо красит губы помадой, близкой по оттенку к их естественному цвету. Например, нежно-розовой или розово-бежевой. А еще забудьте про липкие и матовые текстуры — они автоматически убирают вас из категории девушек, которых мужчины хотели бы поцеловать.

Красная армия

Помимо красной помады, в немилость у мужчин попали и все ее темные оттенки: винный, бордовый, бургунди, рубиновый, ягодно-красный. В принципе, список можно продолжать бесконечно, ведь оттенков красного существует огромное множество.

Розовый фламинго

Фуксия, бледно-розовая с персиковым отливом или ярко-розовая помада (ее еще называют цветом Барби) — все эти оттенки хорошо смотрятся далеко не на всех девушках. И лучше их использовать, собираясь на тематическую вечеринку, нежели для ежедневного макияжа.

Черная королева

«У тебя что, ручка потекла? Или ты черники наелась?» — именно такие комментарии можно услышать, если накрасить губы черной или фиолетовой помадой. Несмотря на то что эти оттенки считаются очень модными в этом сезоне, лучше уберите их в дальний угол.

Коралловые рифы

У мужчин все просто: они не заморачиваются с определением оттенков цветов, разделяя все на красный, зеленый, синий, желтый и так далее. Так вот, с оранжевыми или коралловыми помадами ситуация следующая: они очень напоминают представителям сильного пола ту самую красную, которую мы уже занесли в стоп-лист. Поэтому на коралловых также ставим «черную метку».

Шика-блеска дай

Сейчас на пике популярности помады с голографическим эффектом или крупными блестками. И все бы хорошо, но мужчина не захочет с тобой целоваться, как только он представит, что эта красота тут же отпечатается на его губах. Увы, как бы ты ни старалась объяснить, что помада стойкая и ничего такого не будет, это не прокатит: твое тайное желание так и не воплотится в жизнь.