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Рози Хантингтон-Уайтли назвала любимое средство против несовершенств кожи
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Рози Хантингтон-Уайтли назвала любимое средство против несовершенств кожи 

Grazia 2 часа назад
Фото: Grazia
Сколько раз так получалось, что, собираясь на собеседование, встречу с друзьями или свидание, в самый последний момент вы обнаруживали на лице прыщ? Конечно, его можно замазать консилером, однако это только косметическое решение проблемы.
Сейчас в магазинах очень много средств против несовершенств кожи. Выбрать что-то одной порой трудно, поэтому многие полагаются на рекламу. Ну а мы просто узнали, чем пользуется известная супермодель Рози Хантингтон-Уайтли. Так, девушка использует подсушивающий лосьоном Mario Badescu Drying Lotion.
Публикация от Rosie HW (@rosiehw) 5 Июн 2018 в 8:15 PDT  Средство насыщено салициловой кислотой, каламином и глицирином. Его нужно наносить непосредственно на высыпания на ночь. Утром следует просто умыться и будет Вам чистая кожа. Стоит такое чудо-средство от одной до полутора тысяч рублей, заказать его можно в интернете.
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Женский форум
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