Какие женщины считались в России красивыми

Рассказываем о том, какие представления о женской красоты были в нашей стране в разные эпохи, и о том, как они трансформировались.

Древняя Русь

Для человека каменного века женская красота была напрямую связана с весом — чем он выше, тем лучше.

Полная женщина с широкими бедрами и большой грудью имела больше шансов выносить, родить и вскормить здорового ребенка. Для мужчин Древней Руси привлекательной казались не тучные, но упитанные барышни — как говорится, кровь с молоком.

Об идеалах красоты лица мы также можем судить по русским сказкам. Сказочная красавица всегда белокожая, но при этом румяная. Девушки пудрились жутко вредными свинцовыми белилами и рисовали румянец свекольным соком. Еще на Руси обожали густые брови — поэтому их подкрашивали разными средствами. Интересно, что признаком красоты считались черные, разъеденные кариесом зубы — показатель того, что девушка богата и может позволить себе есть много дорогого сахара. Поэтому девушки чернили себе зубы. Черты лица предпочитали правильные: длинный прямой нос, полные губы, высокий лоб, а волосы — густые.

В поведении на Руси ценили скромность, неторопливость и женственность. Также в большом почете на Руси всегда был женский ум.

Статная, высокая, сильная девушка с округлыми формами и здоровым румянцем на щеках, с неспешной походкой, робким взором, но при этом умная — вот она, средневековая русская красавица.

Новое Время

Если до Петра стандарты красоты были одинаковыми и для русской знати, и для простого народа, то потом все кардинально изменилось. С инновациями в армии и государственном управлении, Петр привез из Европы еще и модные веяния. Но они влияли только на аристократию и горожан, а для крестьянского большинства ничего не изменилось. Красота знати начала становиться искусственной. Аристократки красились на французский манер, рисовали себе искусственные родинки, выщипывали брови, делали сложные прически. Петр «прорубил окно» в самом расцвете эпохи рококо. Идеал женщины этого стиля — фарфоровая бледность, легкость и хрупкость, воздушность и игривость. При этом в фаворе оставались упитанные дамы.

Интересно, что в России первой половины XVIII века к стандартам рококо добавился спрос на чернявость. Можно вспомнить известную красавицу, последнюю любовь Петра I Марину Кантемир. В этой женщине будто бы воедино слились русская и европейская традиции восприятия женской красоты.

Похожий типаж мы находим и у любимицы двора Екатерины II Марии Нарышкиной, и у роковой актрисы Прасковьи Жемчуговой . В XIX веке эта темноволосая и черноглазая «жгучесть» уходит из моды, становятся востребованы более светлые девушки с большими грустными глазами. Это тренд появился благодаря ставшей жутко модной Англии. Например, Наталья Пушкина, жена великого русского поэта, которая считалась первой красавицей Москвы.

В XIX веке полнота перестает быть обязательным атрибутом красавицы. При этом в моду возвращается естественность. Если для XVIII века были характерны тонны пудры и нарисованные брови, то в XIX веке девушки стали стремиться не рисовать себе новое лицо, а подчеркнуть достоинства своих натуральных черт.

XX век

В конце XIX века Россию начали покорять стройные девушки, а полнота почти полностью выходит из моды. Естественная красота изящных черт хрупких и изысканных девушек — вот что ценилось в России на рубеже веков. Отличный пример — Зинаида Юсупова, утонченная аристократка, которую считали красивейшей женщиной многие люди при дворе Николая II

Однако прямо перед революцией эта традиция сменяется другой, тоже принесенной из Европы. Мир захватывает немое кино, джаз и раскрепощение. Это сказывается и на России — неестественно-бледные, полнощекие женщины с короткими стрижками и с огромными бездонными глазами становятся иконами красоты как в Нью-Йорке, так и в Воронеже. Например, Вера Холодная — безумно популярная русская актриса немного кино, ради фильмов которой мужчины дрались в очередях.

В первые годы советской власти этот типаж тоже имел большую популярность. Но вскоре страна оборвала все культурные связи с Западом и спрос на полноту вернулся. Иконой красоты в Советском Союзе была прекрасная в своей простоте колхозница. Изнеженность и аристократическая бледность сменяются силой и пролетарским румянцем.

Однако были и исключения. Например, Любовь Орлова , внешность которой обожали в СССР, но которая бы наверняка пришлась по вкусу придворным Александра III.

Почти все время существования СССР стандартом красоты была румяная колхозница. Только ближе к Перестройке в моду стала возвращаться стройность и легкость. Можно проследить очень явную закономерность: чем тяжелее времена, тем больше спрос на полных женщин.