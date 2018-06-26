Ещё
Что такое BBL?
Далее:
Читайте также:
Ещё

Что такое BBL? 

Я Покупаю 2 часа назад
Фото: Я Покупаю
BBL — процедура фотоомоложения, которая решает многие проблемы с кожей: улучшает ее состояние, борется с пигментацией, сосудистыми поражениями и угревой сыпью.
Процедура BBL проводится с помощью аппаратов последнего поколения, оснащенного специальными лампами. Для воздействия на кожу используется мощный импульсный свет. Длину луча можно корректировать — от этого показателя зависит, на какую именно проблему направлена процедура.
Процесс влияет на структуру фибропластов — генов, которые несут ответственность за длительность жизни клеток соединительной ткани, синтез коллагена и эластина. После процедуры эти клетки буквально молодеют и начинают вести себя соответствующе. Процедура не болезненна и не требует реабилитации, в отличие от некоторых других.
Прибегнуть к BBL не могут люди с гематологическими, онкологическими и аутоимунными заболеваниями, а также фотодерматозом, кератозом, лентиго и другими заболевниями кожи в стадии обострения. Помимо этого повременить с фотоомоложением стоит тем, кто принимает фотосенсибилизирующие препараты и беременным.
Узнать больше об омоложении лица:
Улиточная слизь и еще 4 мощных антивозрастных ингредиента
Омоложение лица без пластических операций: правда или вымысел
Лазерное омоложение лица: убрать сосуды, подтянуть кожу и стать на несколько лет моложе
Я Покупаю: последние новости
Самый модный макияж лета 2018: стрелки, смоки, брови и никакого блеска Пять процедур, которые помогут в 45 выглядеть на 30 Макияж «я только из отпуска»: пошаговая инструкция и видео
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Наболело: «Выматывал меня, заставил лечь под него»108
Как оральный секс влияет на женскую красоту3
Егор Крид готовится стать отцом4
Названы «страшные» последствия отказа от курения55
Экс-профессии звезд, о которых они хотели бы забыть
Видео
04:02
Как правильно покупать продукты
Еда
03:46
Сны, которые нельзя игнорировать
Психология
07:23
Экзотика, которую стоит попробовать
Еда
00:59
Регина Тодоренко показала всем свои черешни
Звёзды
00:53
Наталья Штурм «утешает не словом, а делом»
Звёзды
04:24
Это категорически нельзя делать перед сном
Здоровье
10:17
Женские вещи, которые бесят мужчин
Мода
00:07
Настю Ивлееву застукали целующейся с рэпером
Звёзды
03:32
Как работает красная нить на запястье
Психология
01:43
Раскрыт грандиозный обман китайских женщин
Красота
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение