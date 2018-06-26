Что такое BBL?

BBL — процедура фотоомоложения, которая решает многие проблемы с кожей: улучшает ее состояние, борется с пигментацией, сосудистыми поражениями и угревой сыпью.

Процедура BBL проводится с помощью аппаратов последнего поколения, оснащенного специальными лампами. Для воздействия на кожу используется мощный импульсный свет. Длину луча можно корректировать — от этого показателя зависит, на какую именно проблему направлена процедура.

Процесс влияет на структуру фибропластов — генов, которые несут ответственность за длительность жизни клеток соединительной ткани, синтез коллагена и эластина. После процедуры эти клетки буквально молодеют и начинают вести себя соответствующе. Процедура не болезненна и не требует реабилитации, в отличие от некоторых других.

Прибегнуть к BBL не могут люди с гематологическими, онкологическими и аутоимунными заболеваниями, а также фотодерматозом, кератозом, лентиго и другими заболевниями кожи в стадии обострения. Помимо этого повременить с фотоомоложением стоит тем, кто принимает фотосенсибилизирующие препараты и беременным.

Узнать больше об омоложении лица:

Улиточная слизь и еще 4 мощных антивозрастных ингредиента

Омоложение лица без пластических операций: правда или вымысел

Лазерное омоложение лица: убрать сосуды, подтянуть кожу и стать на несколько лет моложе