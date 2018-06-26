Самый модный макияж лета 2018: стрелки, смоки, брови и никакого блеска

Модный макияж лета-2018 можно описать эпитетом «игривый». Дизайнеры делят тренды летнего макияжа на два направления: смелый и естественный. Если уж краситься, то на полную катушку: смоки на все веко, крупные стрелки. Или же не отступать от классических канонов красоты: естественные губы и брови. А теперь расскажем обо всем по порядку.

Дерзкие стрелки

Заметные черные стрелки — это вызов, особенно если своей формой они напоминают вороново крыло. Задача таких стрелок — создать максимально уверенный взгляд. Создать их можно по принципу раскраски: сначала прорисовать лайнером контур стрелки от внутреннего уголка глаза почти до внешнего края брови, а потом закрасить пространство внутри. Нижнее веко можно подчеркнуть карандашом для глаз, слегка растушевав четкую линию кисточкой. С хвостиком стрелки можно смело экспериментировать: например, нарисовав его в виде незаконченного штриха.

С помощью подводки от BOURJOIS и уникальной ручки-подводки от CLARINS вы легко создадите эффектные и аккуратные стрелки любой толщины и формы.

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Натуральные губы

Главный акцент летнего макияжа — выразительные глаза. В этом сезоне губы большинство дизайнеров и визажистов решили оставить максимально естественными. Чтобы добиться нюдового эффекта на губах, нужно высветлить так называемую дугу Купидона перламутровыми тенями и воспользоваться увлажняющим бальзамом.

Персиковые румяна

Полупрозрачный оттенок южного фрукта на щеках завершит легкий дневной макияж. Персиковые румяна согреют кожу холодного цветотипа и деликатно оттенят кожу теплых оттенков. Нанести румяна можно на яблочки щек либо выделить область скул.

Смоки айс Томный и выразительный взгляд все еще на пике популярности. Привычный дымчатый макияж стал более агрессивным, чем обычно. Визажисты советуют делать растушевку с легкой небрежностью, выходя за пределы подвижного века. Нанести темные тени можно до линии бровей или расширить линию растушевки до переносицы. Нижнее веко также стоит проработать карандашом для глаз.

Безупречный макияж глаз в технике смоки айс получится с помощью палитры теней от CLARINS и SMASHBOX, которые вы можете приобрести в парфюмерно-косметическом магазине «РИВ ГОШ».

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Естественные брови

Пора забыть о четкой линии контура и плотном закрашивании бровей тенями или карандашом. На пике популярности — брови, минималистично подчеркнутые прозрачным гелем. Все гениальное стало действительно просто.

Брови будут выглядеть максимально естественно, если их уложить гелем от NYX Professional Make Up и Max Factor. Гель-фиксатор также может наноситься на ресницы в качестве базы под тушь.

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Бирюзовые тени

Лето — это маленькая жизнь. Так почему бы не позволить себе такую шалость, как бирюзовые веки? С правилами игры визажисты не определились: одни мейкап-художники при помощи влажных теней создают подобие широкой размытой стрелки, другие рисуют сплошной контур сухой текстурой. Более консервативный вариант — широкая карандашная стрелка на подвижном веке.

Красная помада

Ценительницы красной помады и французского шика могут вздохнуть спокойно: их любимица не вышла из моды. Главное, чтобы помада была пламенного оттенка (с алым или оранжевым подтоном). После нанесения помады ватным диском можно слегка растушевать контур губ, чтобы добиться эффекта легкой небрежности.

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