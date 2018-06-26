Море зовет: как накраситься на пляж (если очень хочется)

Начнем с того, что макияж для пляжа — это особый вид мейка nude, толстый слой тональника, туши, румян и бронзатора здесь будет точно неуместен.

Тональное средство или минеральная пудра с SPF-защитой, правильно подобранные по фототипу — уровню восприимчивости кожи к ультрафиолетовым лучам — защитят кожу от вредного солнечного воздействия. Чтобы крем не выглядел на лице как маска, можно подобрать ВВ-крем легкой текстуры, который практически незаметен на лице и лишь слегка выравнивает тон кожи и делает его свежее. Водная основа ВВ-кремов позволяет коже дышать и слегка увлажняет ее.

Глаза

Чтобы глаза на пляже выглядели одновременно выразительно и естественно, достаточно воспользоваться водостойкой подводкой или водостойким карандашом. Прочертите вдоль контура ресничного края небольшую стрелку — этого будет вполне достаточно для того, чтобы сделать взгляд свежим и отдохнувшим.

Брови

Использование карандаша для бровей на тон светлее поможет спасти волоски от выгорания, а прозрачный гель закрепит волоски в нужном направлении (не стоит забывать про актуальный тренд, пришедший к нам с подиумов — зачесывать брови кверху).

Отказываемся от тяжелых густых помад или перламутровых блесков, к которым вечно липнут волосы, в пользу ухаживающих бальзамов нежных оттенков фуксии, кораллового, вишневого или персикового. С тинтом или липстейном — блеском, который впитывается в губы и оставляет на них нежный натуральный оттенок, — у вас не возникнет проблем с неровным контуром или смазавшейся текстурой после съеденного мороженого. А некоторые средства для губ можно еще и использовать как румяна, что значительно экономит место в туристической косметичке. В летнем макияже губ самое главное — не допустить их пересыхания и обезопасить от длительного солнечного воздействия.

Пляж — не самое лучшее место для того, чтобы подправлять макияж, поэтому просто течение дня несколько раз промокните лицо матирующими салфетками, чтобы убрать капельки пота и блеск. Пляжный макияж выполняет скорее косметологические, чем декоративные функции, так что дайте своей коже тоже немного отдохнуть хотя бы во время отпуска. Не перегружайте ее декоративной косметикой, но не стоит также забывать и про защиту от солнца. Некоторые бренды выпускают специальные летние серии, в которых содержатся охлаждающие компоненты — стоит взять на вооружение.