51-летняя Николь Кидман раскрыла секрет своей фарфоровой кожи

На днях Николь Кидман, которая в феврале этого года стала посланницей Neutrogena, появилась на мероприятии марки в Лос-Анджелесе и рассказала о том, как ухаживает за кожей. Актриса призналась, что не выходит из дома без солнцезащитного крема с SPF-фактором 50.

Я много бываю на свежем воздухе, занимаюсь спортом и стараюсь защищаться от солнца,

— поделилась она.

Эта привычка появилась у звезды еще в детстве. У ее родственников был рак кожи, поэтому она приучила себя быть особенно осторожной. Кидман отдает предпочтение солнцезащитным средствам бренда Neutrogena. В России эта косметика представлена весьма скромно (ее можно найти в некоторых аптеках, и в магазине «Подружка», например).

Николь Кидман

Более того, она не только не загорает, но и выходя на пляж, надевает максимально закрытые купальники с рукавами. К слову, на съемках в жаркую погоду рядом со знаменитостью всегда находится ассистент, готовый в любую минуту спрятать ее от палящего солнца под зонтом. Актриса уверена, что только так можно спасти кожу от старения.

По словам звезды, к тяжелой артиллерии (к помощи хирургов) она никогда не прибегала, зато признавалась, что делала инъекции ботокса. Впрочем, опыт для Кидман оказался неудачным.

Я очень сожалею, что колола ботокс. Лицо из-за него превратилось в маску, и мимика изменилась.

Сейчас актриса утверждает, что поддерживает молодость с помощью различных кремов и сывороток с ретинолом.

Люблю средства с мгновенным эффектом — нанесла, и готово. Но также не пренебрегаю продуктами, которые работают на перспективу. У меня очень чувствительная кожа, поэтому я особенно тщательно выбираю косметику, чтобы не возникало шелушений и сухости,

— делилась она в одном из интервью. Один раз в неделю Николь делает пилинг. Еще одно бьюти-правило, которому неукоснительно Кидман следует, — тщательное снятие макияжа перед сном.

Николь уверена, что красота идет изнутри, поэтому она тщательно следит за своим рационом: ест много зелени и рыбы и предпочитает избегать продуктов с высоким содержанием жира. Это помогает ей не только держать себя в форме, но и выглядеть значительно моложе своих лет. Также актриса считает очень важным соблюдать водный баланс и не забывать об этом на протяжении всего дня. Кроме того, звезда Голливуда старается есть часто, но небольшими порциями. Свой идеальный тон кожи супруга Кита Урбана подчеркивает розовыми оттенками румян. Выбирая между насыщенными smoky eyes и ярким макияжем губ, она предпочтет последнее.

Когда актриса была рыжей, она ухаживала за своими густыми волосами с помощью клюквенного сока, раз в неделю промывая их этим напитком. По словам Кидман, это средство не только придает им блеск, но и укрепляет, ведь в нем содержится кислота, которая «склеивает» поврежденные участки волос. Когда Кидман перекрасилась в блондинку, вместо клюквенного сока в ход пошло шампанское — оно дарит волосам шелковистость.