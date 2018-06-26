Недорогой крем, пилинг и никакого ботокса: 51-летняя Николь Кидман удивила секретом красоты и молодости кожи

Фарфоровая кожа Николь Кидман и почти полное отсутствие морщин на ее лице всегда вызывали зависть у коллег и поклонниц актрисы. В одном из недавних интервью она рассказала, как ей удается поддерживать лицо в идеальном состояние, и почему ей приходится избегать ботокса.

За гладкость кожи Николь отвечает пилинг. Он также позволяет другим средствам работать более эффективно.

Фарфоровый цвет лица актриса сохраняет благодаря целому ряду привычек. Во-первых она не выходит из дома, не нанеся солнцезащитный крем с SPF-фактором 50. Во-вторых, не забывает обновлять его согласно инструкции. Для этой цели подходят любые средства, даже самые недорогие — главное следовать инструкции на упаковке. Если Кидман приходится выходить на пляж, она выбирает максимально закрытые купальники, защищает руки и ноги длинными туниками с рукавом, на съемках ей требуется специальный ассистент, который будет держать зонтик.

За здоровый румянец отвечает образ жизни звезды: «Я стараюсь много времени проводить на свежем воздухе, занимаюсь спортом», — сообщила она.

А вот инъекций актриса старательно избегает. «Однажды я попробовала ботокс и сильно пожалела. Из-за него мое лицо выглядело как маска, мимика изменилась», — вспоминает звезда.

Фото: globallookpress