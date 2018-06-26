Вот в чем соль: Николь Кидман рассказала, как добиться эффекта фарфоровой кожи

— это фишка Николь Кидман . Сколько помним, актриса всегда была такой. Конечно, во многом такой оттенок присущ Николь благодаря стараниям природы. Однако немало тут и ухода.

Так, Николь призналась, что не выходит из дома без солнцезащитного крема с SPF-фактором. «Я много бываю на свежем воздухе, занимаюсь спортом и стараюсь защищаться от солнца», — поделилась она. Эта привычка появилась у звезды еще в детстве.

25 июня 2006 Николь вышла замуж за Кита Убран. Они сыграли свадьбу в Сиднее — обвенчались в старинной часовне по католическому обряду. Николь была одета в нежное платье Balenciaga, а Кит — в строгий костюм. В списке 250 приглашенных был и Том Круз , но он так и не появился на празднике.

В 2008 году, когда Николь был 41 год, она родила первого биологического ребенка — дочку Сандэй Роуз. Через два года у девочки появилась сестра — малышка Фэйт. Вот уже 12 лет супругам удается заниматься любимым делом и проводить много времени дома с семьей. Поздравляем Кидман и Урбана с очередной годовщиной и желаем долгих лет совместной жизни!]]>