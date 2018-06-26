«Вот в кого вы красавица»: Виктория Боня похвасталась мамой

Телезвезда Виктория Боня обнародовала редкий снимок со своей родительницей, тем самым подтвердив в глазах многих поклонников, что не переделывала свое лицо многочисленными пластическими операциями. И в самом деле, сложно заподозрить вмешательство хирурга во внешность светской львицы, если она как две капли воды похожа на свою мать.

Телеведущая и модель Виктория Боня может похвастаться весьма эффектной и незаурядной внешностью. Пухлые губы, точеные скулы, высокий лоб и аккуратная форма носа — все это восхищает миллионов поклонников со всего мира, которые, впрочем, изредка позволяют себе усомниться в том, что такая красота — творение лишь одной природы. Впрочем светская львица и не скрывает, что много внимания уделяет своей внешности и не экономит на косметических процедурах, однако звезда категорически отрицает тот факт, что вылепила свое лицо при помощи пластической хирургии.

И вот Виктория сфотографировалась со своей мамой и обнародовала семейный портрет, вызвав ажиотаж среди своих подписчиков. Явное сходство между теледивой и ее мамой натолкнуло многих на мысль, что звезда не кривит душой, и ее яркая внешность и в самом деле досталась ей по наследству. Ошарашенные обыватели отметили, что пухлые губы, форма носа, и даже разлет бровей Виктории — все это точь-в-точь как у ее мамы, а потому пользователи сети не стали скупиться на комплименты и выказали свое уважение родительнице, что произвела на свет столь красивую молодую женщину.

«Очень красивая мама. Вы так похожи: губы, нос, разрез глаз. Яблочко от яблони не далеко упало» «Низкий поклон за такую дочь! Шикарные Вы» «Губки как у мамочки!» «Вот это да! Вот в кого вы такая красавица!» «Так у вас естественная от природы красота! На маму очень похожи» «Одно лицо! Невероятно похожи глаза, нос, губы» «Какая у вас интересная мама. Вот и ответ, откуда у вас такие идеальные губки и носик!»

Однако что-что, а грудь себе Виктория Боня все же сделала на хирургическом столе. И ее пышные формы временами смущают почитателей, поскольку в глубоких декольте безупречные шары смотрятся неестественно и, по уверениям знатоков женской красоты, совсем непривлекательно.