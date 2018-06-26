Выбор блогера: топ-10 горячих новинок июня

Первый мультимаскинг для волос, мицеллярная вода с масляной фазой, жемчужный хайлайтер для лица и тела и другие новинки первого летнего месяца — в обзоре бьюти-блогера Эльвиры Чабакаури.

Эссенция и крем Aqua Reotier, L`Occitane

Лето — время сменить свой уход за кожей на более легкий и увлажняющий. Меня выручили новые средства L`Occitane Aqua Reotier. Реотье — это источник в Альпах, вода здесь богата кальцием. Средства очень свежие и легкие, но при этом интенсивно увлажняют кожу. К тому же, как всегда, у L`Occitane, они очень красивые и вкусно пахнут. Мои самые любимые новинки — эссенция и крем. Эссенция по текстуре похожа на легкую водянистую сыворотку, а крем делает кожу ровнее сразу после нанесения, хотя светоотражающих частиц в нем нет.

Бальзам для губ Les Beiges Lip Balm Deep, Chanel

Встретила цветной бальзам для губ своей мечты! Он шикарен во всем, а его футляр сияет, как шлем Дарта Вейдера. Оттенок Deep в упаковке выглядит ягодно-винным, но на мне это те самые «мои губы, только лучше». Я могу носить этот цвет с любыми румянами и сочетать с любимыми цветами в макияже. Наносится без зеркала. И на губах появляется что-то неуловимое, что, наверное, и называется здоровым сиянием. Дает не слишком жирный влажный блеск, а губы выровнены и по цвету, и по текстуре.

Туалетная вода Angel Fruity Fair, MUGLER

Я фанатка франшизы Angel от MUGLER, и даже жаркая погода для меня не помеха носить его. MUGLER всегда радуют то новыми флаконами, то новыми версиями Angel — в этом сезоне появился Fruity Fair — как вы понимаете, это более фруктовый ангел. У него та же база из сладостей и пачулей, что у всех других, но очень приятное фруктовое начало и сердце. Флакон в этот раз классический — в форме звезды, но более лазурного, а не голубого цвета. Настоящее лето!

Йогурт для тела Body Yogurt, The Body Shop

У The Body Shop вышли великолепные не похожие ни на что новинки для тела — йогурты. Они в баночках, как йогурт, и даже очень похожи на вид! Возможно, это лучшее, что я пробовала среди легких освежающих средств для тела. Обычно такие кремы вкусно пахнут, освежают и охлаждают, и на этом их действие заканчивается. Но после The Body Shop Body Yogurt кожа на удивление увлажненная и какая-то особенно гладкая весь день.

Тонирующая маска для волос, Color Mask

Я обесцвечиваю волосы и после этого крашу их с помощью цветных масок и бальзамов, пробовала уже несколько видов. И в этом месяце открыла новую для себя финскую марку Color Mask — она специализируется именно на подобных средствах. Может быть поэтому, эта маска оказалась лучшей из всех, что я пробовала! Оттенок получился самым равномерным и насыщенным. Я использовала красный, и он оказался более ярким и стойким, чем профессиональное цветное тонирование. А это ведь прямой краситель, который не вступает в реакцию с волосами!

Маски для волос The Wake-Up Circle, Davines

Продолжаю рассказ о новинках для волос. Очень интересные маски появились у Davines — линия The Circle Chronicles. Они все в небольших удобных для поездок упаковках по 50 мл. А еще это первый мультимаскинг для волос — можно взять одну маску для кожи головы, другую — для кончиков. Но у меня ультракороткие волосы, мне этого не требуется. А вот тщательный уход за кожей головы необходим — она у меня проблемная. Маска The Wake-Up Circle на основе глины очищает волосы и кожу головы, но не пересушивает, а наоборот спасает от шелушений и сухости.

Мицеллярная вода Lahde Bi-Phase Micellar Water, Lumene

По моему опыту, двухфазные средства для снятия стойкого и насыщенного макияжа — одни из самых эффективных. Новая мицеллярная вода с масляной фазой появилась у Lumene и сразу мне понравилась. Не слишком жирная, не оставляет пленки, не раздражает глаза. При этом быстро удаляет весь макияж, в том числе и самый стойкий — с лица, глаз и губ.

Тинты для губ Water Lip Stain, Clarins

Первые тинты для губ, которые полюбила, — Clarins Water Lip Stain. Они не самые стойкие из тех, что я пробовала, но зато самые комфортные — не застывают после нанесения первого пятна на губах — их можно красиво растушевать пальцем. Не сушат и комфортны в носке. Очень здорово наслаиваются — можно получить практически два разных цвета от каждого тинта, нанеся их в один или в два слоя.

Компактная бронзирующая пудра «Солнечные дни», Yves Rocher

С началом лета всегда хочется новый бронзер! Даже если есть много старых, все равно это почти как традиция начинать теплый сезон с новой красивой пудры. В этом очень классная вышла в летней коллекции Yves Rocher. Состоит из двух удачных (не слишком темных и не слишком рыжих) оттенков — потемнее и посветлее. Компактная удобная упаковка, летняя интенсивная отдушка и невероятно красивый узор на самой пудре — здорово!

Хайлайтер #Timetoglow Glowy Skin Finisher 002 Airglow, Soda Makeup

Продолжаю изучать, что самое классное в новой молодежно-розовой марке Soda! Мне безумно понравился жидкий хайлайтер Glowy Skin Finisher — очень мягкий, сияет равномерно без отдельных частичек. Хорошо наносится как база и поверх тонального крема. Его также можно смешивать с тоном, чтобы сделать лицо более сияющим. Средства в упаковке довольно много, поэтому я его не жалею и наношу на ключицы и плечи, чтобы придать телу летнее кокетливое сияние.