Ярославский визажист показала всему миру, как в будущем будут выглядеть невесты

Виктория создала необычный образ

Ярославский визажист Виктория Клигман победила на международном конкурсе по мейкапу. Девушка получила награду в номинации «Невеста будущего». На суд зрителей девушка представила необычную работу: внешность невесты и правда далека от привычной для нас. Виктория сделала лицо своей модели фарфорово-белым, добавив румянец на щёки и розовые тени для глаз.

— Ура! Я победила! The International make up Championship присудил нашей работе в номинации «Невеста будущего» первое место. Я безумно рада! Первое место! В составе жюри звездные визажисты и фотографы, — рассказала Виктория.

Надо сказать, что девушка боролась за награду с лучшими визажистами со всего мира.