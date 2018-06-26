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Ярославский визажист показала всему миру, как в будущем будут выглядеть невесты
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Ярославский визажист показала всему миру, как в будущем будут выглядеть невесты 

76.ru 1 час назад
Фото: 76.ru
Виктория создала необычный образ
Ярославский визажист Виктория Клигман победила на международном конкурсе по мейкапу. Девушка получила награду в номинации «Невеста будущего». На суд зрителей девушка представила необычную работу: внешность невесты и правда далека от привычной для нас. Виктория сделала лицо своей модели фарфорово-белым, добавив румянец на щёки и розовые тени для глаз.
— Ура! Я победила! The International make up Championship присудил нашей работе в номинации «Невеста будущего» первое место. Я безумно рада! Первое место! В составе жюри звездные визажисты и фотографы, — рассказала Виктория.
Надо сказать, что девушка боролась за награду с лучшими визажистами со всего мира.
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