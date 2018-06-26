Как отрастить волосы с помощью обычного лука

Выращивание волос — задача мучительная и долгая. С количеством времени, которое ваши волосы растут, и стрижками, которых вы не можете избежать, трудно противостоять желанию сдаться. Я не собираюсь врать, рост волос требует много терпения, но это также не должно быть мучительно медленным. Использование стимулирующих рост ингредиентов, таких как лук, может помочь повысить скорость роста ваших волос, а также добавить объем. МедикФорум собрал советы по использованию лука для роста волос, давайте посмотрим, как именно лук помогает вашим волосам.

Преимущества лукового сока для роста волос

Использование лукового сока — это надежный способ увеличения объема растущих волос и стимулирования скорости роста. Луковый сок для роста волос получил отличные отзывы онлайн от пользователей, которые заметны почти сразу. Вот некоторые возможные причины того, что этот ингредиент настолько эффективный:

Луковый сок помогает улучшить рост волос, повышая уровень антиоксидантной ферментативной каталазы. Этот фермент помогает разлагать перекись водорода, оптимизируя цикл роста волос. Лук помогает питать ваши волосяные фолликулы серой, которой он богат. Сера необходима для регенерации ваших волосяных фолликулов. Богатое содержание серы также помогает минимизировать истончение и поломку волос. Антиоксиданты помогают обратить вспять преждевременное появление седины и замедлить старение волос. Шикарные антибактериальные свойства лука помогают сохранить здоровое состояние кожи головы и избавиться от инфекции, способствуя беспрепятственному росту волос. Эти же свойства также помогают контролировать перхоть. Луковый сок стимулирует вашу кожу и улучшает кровообращение, в результате чего фолликулы хорошо питаются. Рецепты для ускорения роста волос

Чистый луковый сок для роста волос

Вам понадобится 1 столовая ложка лукового сока и ватный диск. Используйте пропитанный ватный тампон, чтобы нанести на кожу раствор с луковым соком. Как только вся ваша кожа будет покрыта, массируйте ее на пару минут. Оставьте сок примерно на 15 минут до часа. Мойте волосы мягким шампунем. Маску можно делать через день.

Сок лука помогает стимулировать кожу, питая ее и усиливая кровообращение. Это поможет решить любые проблемы с кожей головы, а также сделать так, чтобы ваши волосы росли быстрее и толще.

Кокосовое масло и луковый сок для роста волос

Вам понадобится 2 столовые ложки лукового сока, 2 столовые ложки кокосового масла, 5 капель масла чайного дерева (если у вас есть перхоть). Необходимо объедините все ингредиенты, пока не получите однородную смесь. Нанесите эту луковую и масляную смесь на кожу головы и делайте массаж в течение нескольких минут. Как только вся ваша кожа будет покрыта, оставьте смесь примерно на 30 минут. Мойте волосы мягким шампунем. Такую маску можно делать через день. Кокосовое масло обладает удивительными антибактериальными свойствами. Это также чрезвычайно проникающее масло, которое поможет повысить способность лукового сока к питанию вашей головы.

Оливковое масло и луковый сок для роста волос

Вам понадобятся 3 столовые ложки лукового сока и пол-ложки оливкового масла. Смешайте оливковое масло и луковый сок, пока не получите хорошо смешанную смесь. Нанесите эту смесь на кожу головы и аккуратно массируйте кожу головы круговыми движениями. Оставьте масло примерно на 2 часа. Мойте волосы мягким шампунем. Маску можно делать через день. Оливковое масло — еще один ингредиент с превосходными свойствами борьбы с перхоти. Это помогает питать ваши волосы и кожу головы, оставляя их шелковистым блеском, в то время как луковый сок повышает рост волос.

Касторовое масло и луковый сок для роста волос

Вам понадобятся 2 столовые ложки касторового масла, 2 столовые ложки лукового сока. Смешайте касторовое масло и луковый сок, пока не получите хорошо размешанную смесь. Нанесите эту смесь на кожу головы и аккуратно массируйте кожу головы круговыми движениями.

Оставьте масло около часа на волосах. Мойте волосы мягким шампунем. Маску можно делать через день. Касторовое масло является одним из самых популярных средств для ускорения роста волос. Оно помогает делать гуще волосы, а также поддерживать их в отличном состоянии. В сочетании с луковым соком смесь обеспечит ускорение роста волос и увеличение объема волос.

Яйцо и луковый сок для роста волос

Вам понадобятся 1 столовая ложка лукового сока, 1 цельное яйцо, 2-3 капли Розмарина / эфирное масло лаванды, шапочка для душа. Взбейте луковый сок с яйцом, чтобы получить однородную смесь. Нанесите эту смесь на кожу головы и проведите ее по длине волос. Как только ваши волосы и кожа головы будут полностью покрыты смесью, наденьте шапочку для душа, чтобы избежать беспорядка. Подождите около 20-30 минут. Мойте волосы прохладной водой и мягким шампунем без сульфатов. Прохладная вода позволит контролировать запах. Такую маску стоит делать 1-2 раза в неделю. Эта маска для волос состоит из питательной ценности яиц и улучшающих рост свойств лукового сока. Высокое содержание белка в яйцах помогает питать ваши волосы и сохранять их здоровыми, в то время как луковый сок стимулирует кожу для стимулирования роста волос. Эфирное масло в смеси помогает контролировать запах.

Сок имбиря и лука для роста волос

Вам понадобятся 1 ст.л. имбирный сок, 1 столовая ложка лукового сока. Смешайте имбирь и луковый сок. Нанесите эту смесь на кожу головы и аккуратно массируйте кожу головы круговыми движениями. Оставьте масло около получаса на волосах. Мойте волосы мягким шампунем. Маску можно делать через день. Имбирь известен своими противовоспалительными свойствами и широко используется для этого в гомеопатии и в китайской медицине. Он также помогает повысить циркуляцию крови, минимизируя потерю волос и улучшая качество волос.

Чеснок и луковый сок для роста волос

Вам понадобятся 1 ч.л. чесночного сока, 1 столовая ложка лукового сока, 1 столовая ложка оливкового масла. Смешайте три ингредиента, пока они не будут хорошо скомбинированы. Нанесите эту смесь на кожу головы и аккуратно массируйте кожу головы круговыми движениями. Оставьте масло около часа на волосах. Мойте волосы мягким шампунем. Делать маску можно через день. Чеснок — это богатый источник минералов, таких как кальций, сера и цинк, все из которых необходимы для роста волос. В сочетании с луковым соком, это помогает улучшить скорость, с которой ваши волосы растут, а также толщину волос. Ранее эксперты рассказали, как быстро отрастить волосы.