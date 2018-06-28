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155-килограммовая модель поразила фотосессией
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155-килограммовая модель поразила фотосессией 

Дни.ру 56 минут назад
Фото: Дни.ру
32-летняя Тесс Холлидей попала на обложку журнала о здоровье Self. При этом девушка снялась топлес.
Эту рыжеволосую американку с очень пышными формами называют самой крупной моделью plus-size в мире. Девушка вовсе не стесняется своих экстраординарных размеров, а напротив, гордится ими и с удовольствием демонстрирует в своем Instagram. Там у нее, к слову, более 1,5 миллиона подписчиков.
Обложку журнала с собственной персоной Тесс Холлидей, позирующая на фото топлес и облаченная в колготки и летящую ткань, тоже опубликовала в своем микроблоге. "Абсолютный сюрреализм — видеть полное тело на обложке журнала о здоровье! Спасибо, Self, за то, что меняете мир вместе со мной!", — написала девушка к своему фото.
В свою очередь редакция издания, анонсируя выход номера с Холлидей, призвала своих читателей думать дважды, прежде чем судить о здоровье человека по его внешнему виду. Отметим, кроме того, что 155-килограммовая красотка — успешная модель, она еще писательница и активистка бодипозитива.
Что касается личной жизни, у Тесс с этим все в порядке. В 20 лет девушка родила сына Райли. В 2012 году модель познакомилась с Ником Холлидей и в 2015 сменила свою фамилию на его (ее девичья фамилия — Манстер).
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