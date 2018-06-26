На матч: 7 бьюти-средств, которые вам пригодятся

Отправляясь на футбольный матч, позаботьтесь не только о макияже и укладке! Не забудьте положить в сумочку средства, которые помогут защитить кожу от солнца и быстро освежиться.

Термальная вода

Термальная вода должна быть под рукой не только на футбольном матче: в самолете, на тренировке или обычной прогулке поможет освежиться. Благодаря своему происхождению (образуется из паров остывшей магмы), она насыщает кожу важными минералами, микро— и макроэлементами: кальцием, магнием, йодом, фтором. Термальная вода отлично тонизирует, снимает раздражение и, что важно на стадионе, снижает риск возникновения ожога. Средства от разных производителей немного отличаются минеральным составом, но какое бы не выбрали, пользу получите в любом случае. Отправляясь на матч, отдайте предпочтение travel-формату — не займет много места.

Пудра с SP Стадион — не то место, где можно и нужно обновлять тональный крем с фактором защиты от вредного УФ-излучения. Чтобы предупредить фотостарение, эритему (покраснение), ожоги и другие неприятные последствия, возьмите с собой пудру с SPF. Желательно, чтобы средство было минеральным (не забивает поры), и прозрачным, чтобы избежать эффекта многослойности.

Матирующие салфетки

Человеку, придумавшему матирующие салфетки, нужно вручить специальную бьюти-премию. Под летним солнцем даже у обладательниц нормального типа кожи лицо начинает блестеть. При использовании хорошей базы и фиксатора макияж, конечно, не «уплывет». Но красоты слишком блестящие щеки ему точно не добавят. Сейчас, кстати, появились матирующие салфетки, предварительно пропитанные антисептиком: идеально для тех, чья кожа склонна к высыпаниям.

Бальзам для губ Губы, как и лицо, нуждаются в SPF-защите или хотя бы в хорошем уходе. Собираясь на матч, не игнорируйте защитные бальзамы. Отлично работают средства на основе масел — у них природный УФ-фактор колеблется в районе шести. Даже если планируете воспользоваться помадой, сначала обеспечьте уход и увлажнение — так и цвет ляжет гораздо ровнее (особенно матовый).

Антисептический гель для рук Увы и ах, но стадион — место, которому до стерильности ой как далеко. Помыть там руки не всегда есть возможность. Возьмите с собой антисептический гель. Читайте этикетку! Идеально, когда среди ингредиентов есть ухаживающие и увлажняющие компоненты: глицерин, витамин Е и прочие. Желательно, чтобы в составе не было спирта (это не единственный антиспетик) — может пересушить кожу.

Твердый хайлайтер

Хайлайтер — самый простой способ придать лицу свежесть и слегка обновить макияж. Чуть-чуть блеска в области верхней губы и на скулах — все! Кожа выглядит отдохнувшей и сияющей.

Влажные салфетки

Подойдут любые. Самыми безопасными и проверенными считаются детские — не содержат агрессивных веществ. Кстати, они легко могут выполнить функцию и антисептика, и матирующего средства (если не тереть лицо, а слегка его промокнуть).