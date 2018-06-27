Как правильно ухаживать за кожей летом: 5 главных советов эксперта

Лето диктует свои правила во всем — мы подвергаем тщательной ревизии и гардероб, и рацион. Неудивительно, что и бьюти-привычки требуют некоторой корректировки.

Наверняка вы уже прошли наш тест и узнали, какая опасность вам может грозить этим летом, а также выяснили, от какого продукта следует отказаться. Настало время задуматься о грамотном летнем уходе за кожей.

Активное солнце, высокие температуры, кондиционированный сухой воздух, неравнодушное отношение к солярию — все это приводит к дополнительной сухости эпидермиса и увеличивает риск появления гиперпигментации. Чтобы избежать неприятных последствий, рекомендуем прислушаться к советам нашего эксперта.

Наталья Егоренкова, тренер-косметолог EGIA biocare system Фото: архив пресс-службы

О премудростях летнего ухода за кожей нам согласилась рассказать тренер-косметолог EGIA biocare system Наталья Егоренкова.

Совет №1: добавьте к привычному ритуалу ухода за кожей защитные средства от солнца

К традиционным этапам домашнего ухода (мы имеем в виду очищение, тонизацию, увлажнение или питание в зависимости от потребностей кожи) летом присоединяются дополнительное увлажнение и защита от солнца.

Средства для очищения летом могут быть как легкими по текстуре, в виде пенки для умывания с энзимами, мицеллярной воды, так и уже привычные гели и муссы.

Фото: архив пресс-служб

Продукты на фото: увлажняющая дымка «Экозащита» для кожи и волос Academie; освежающий тоник Egia; увлажняющий лосьон skyn ICELAND; мицеллярная вода для лица, век и губ «Черный Жемчуг; виноградная вода Сaudalie; молочко-лосьон, выравнивающий тон лица, Blanc Pur Couture, Yves Saint Laurent; матирующий спрей-тоник Serozinc, La Roche-Posay; сияющий тоник-спрей для лица „Белая Королева“, L’Occitane; цветочный тоник-спрей Kypwell

Для последующей тонизации лица наиболее комфортным средством будет освежающий тоник на основе розовой и липовой воды, а также ментола. Он придаст коже чувство свежести и слегка охладит ее.

Выбирайте увлажняющие средства с более легкими текстурами. Во-первых, такая косметика не будет создавать на лице жирную пленку. Во-вторых, она поможет коже не терять драгоценную влагу, поскольку благодаря современным технологиям обладает более высоким влагоудерживающим действием.

Во время жаркого лета кожа активно испаряет воду со своей поверхности, а значит, легкие текстуры увлажняющих средств всегда желанные гости в косметичке. Для защиты кожи летом стоит отдать предпочтение средствам с SPF. Особенно это касается будущих мам.

Из-за нарушения гормонального фона беременные женщины более чувствительны к солнечным лучам, а поэтому их кожа нуждается в серьезной защите!

Совет №2: научитесь правильно наносить косметические средства с SPF Все знают о вреде воздействия ультрафиолета и инфракрасного излучения солнца на кожу, поэтому очень важно правильно пользоваться солнцезащитными средствами:

наносите солнцезащитный крем за 15-20 минут до выхода на солнце, так как средство начинает действовать не сразу;

через два часа повторите этот ритуал.

Не имеет значения, каким фактором защиты обладает крем, через пару часов его эффективность стремительно снижается.

Фото: архив пресс-служб

Продукты на фото: крем-фраппе „Бамбук“, Erborian; увлажняющий матирующий крем-гель для лица Filorga; восстанавливающая маска для лица после солнца CHOLLEY; ультраувлажняющая сыворотка Topicrem; ежедневный гиалуроновый гель-сыворотка для кожи Mineral 89, Vichy; сыворотка с антиоксидантами Medik 8; солнцезащитный крем для лица с SPF 50 Natura Siberica; омолаживающая дымка с эффектом защиты и увлажнения L’Eau de jour, RIVOLI; липосомальная увлажняющая сыворотка для лица Sesderma

Совет №3: вооружитесь некамедогенными увлажняющими средствами

Наиболее сложным является летний уход за кожей с акне. В домашнем уходе стоит обратить внимание на некамедогенные увлажняющие средства для жирной и проблемной кожи.

Дело в том, что жирная кожа часто сопровождается обезвоженным эпидермисом, а это, в свою очередь, провоцирует дополнительное себостимулирующее действие.

Поэтому работу легких по текстуре увлажняющих кремов и гелей прекрасно дополнят антибактериальные сыворотки и флюиды.

Что касается чисток лица (особенно если речь идет о будущих мамах), их необходимость косметолог определяет строго индивидуально в каждом конкретном случае.

Фото: Shutterstock.com Совет №4: не пренебрегайте походом к косметологу

Летом возможно использование аппаратных методик, уходовых процедур и некоторых инъекционных методов. Профессиональные косметологические программы помогут поддержать водный баланс кожи. Кроме того, в летний период для профилактики пигментообразования все уходы заканчиваются нанесением солнцезащитных средств.

Если говорить об инъекционных процедурах, то все они оказывают на эпидермис повреждающее действие, поэтому при их планировании нужно соблюдать правило:

за две недели до посещения активного солнца и в течение двух недель после проводить инъекционные мероприятия не рекомендуется.

То есть, если вы планируете июнь и июль провести в городе и отправитесь в отпуск лишь в августе, сейчас можете планировать процедуру увеличения губ или установку мезонитей.

Беременным женщинам и кормящим мамам стоит поберечь себя от любых процедур с повреждающим действием, в том числе механическими частицами.

Совет №5: с осторожностью относитесь к пилингу

В летний период я рекомендую очень внимательно отнестись ко всем процедурам, направленным на истончение эпидермиса и таким образом повышающим риск развития пигментации. Например, к пилингам.

Будьте внимательны: в зависимости от состава и кислотности пилинги могут делиться на поверхностные и срединные, также они бывают разными по действию.

Некоторые бренды могут похвастаться поверхностными всесезонными пилингами (используемые в их составе кислоты фотонечувствительные), которые можно использовать даже в летний период.

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