Секреты применения автозагара

Содержание1. Тщательно выбирайте автозагар2. Проводите тест на аллергическую реакцию3. Правильно подготавливайте кожу4. Не наносите крем после водных процедур5. Используйте для нанесения губку6. Начинайте с ног7. Проводите процедуру днем8. Не надевайте плотную облегающую одежду

Несмотря на то, что лето уже в самом разгаре, в некоторых городах до сих пор бушуют ветра и льют дожди, которые не позволяют вдоволь насладиться солнечными лучами и получить идеально ровный загар. А между тем, обрести загорелое тело в настоящие дни — не проблема! И речь идет вовсе не о вредном (как показывают многочисленные исследования) солярии, а об автозагаре. В считанные часы жидкость коричневой окраски придаст коже желаемый оттенок, который совсем не стыдно явить широкой публике.

А между тем, неправильный выбор автозагара или его оттенка, а также совершение ошибок при использовании средства сулит неприятности. Не слишком выраженный оттенок — не самое плохое, куда страшнее — подтеки и пятнистость. Как не превратить свое тело в «леопарда»? На какие нюансы обратить внимание прежде всего? О секретах применения автозагара — в материале MedAboutMe!

1. Тщательно выбирайте автозагар

Покупка автозагара по совету коллеги увеличивает шансы на провал, ведь все мы индивидуальны. Выбирайте средство, учитывая оттенок и тип своей кожи, советуйтесь с консультантами и косметологами, обязательно читайте отзывы на просторах сети Интернет, знакомьтесь с обзорами, повествующими о том, как ведет себя тот или иной автозагар на разных типах кожи.

Не покупайте самый темный оттенок, особенно, если ваша кожа имеет фарфоровый тон. Ваша задача приобрести максимально естественный загар. Пусть все думают, что вы отдыхали на морском берегу, полном солнечных лучей. Выбирайте оттенок автозагара на 1-2 тона темнее, чем естественный цвет, позднее повторите процедуру для усиления оттенка фальш-загара.

Факт!

Как правило, бронзовый или шоколадный оттенок обеспечивается за счет содержания в составе автозагара активного вещества, именуемого дигидроксиацетоном. Оно было открыто немецкими учеными еще в 1920-х годах, правда, в косметической промышленности стало использоваться спустя несколько десятков лет. Получают дигидроксиацетон из сахарного тростника. При контакте с кожей он вступает в реакцию с аминокислотами, тем самым формирует довольно стойкий оттенок коричневой окраски, тон которого варьируется в зависимости от количества окрашивающего компонента. Неоднократно доказано, что дигидроксиацетон не опасен для кожи и здоровья человека в целом.

2. Проводите тест на аллергическую реакцию

Автозагар не является исключительно натуральным косметическим средством. В нем всегда значатся вещества химического происхождения, ряд которых может спровоцировать аллергическую реакцию. Даже если вы не склонны к аллергии, а ваша кожа хорошо воспринимает все новинки, проведите тест.

Нанесите небольшую порцию средства на самый светлый участок тела (можно на запястье, но лучше на участок, который при неудачном исходе легко скрыть одеждой), выждите 15-20 минут. Если по истечению указанного промежутка времени на покрове не появилось раздражения или красных пятен, автозагар пригоден к применению. Бонусом теста послужит выявление оттенка, который приобретет ваша кожа.

Спрей-автозагар Ambre Solaire Garnier

— Создает ровный загар без полос и пятен.

— Придает покрову аромат абрикоса.

— Проявляется через 3 часа.

Примерная стоимость — 630 рублей.

Био-автобронзат Lavera

— Содержит природные активные компоненты.

— Обеспечивает равномерный оттенок.

— Глубоко увлажняет кожу.

Примерная стоимость — 1300 рублей.

Автобронзат-молочко Sublime Bronze L’Oreal

— Создает эффект естественного загара.

— Подходит для чувствительной кожи.

— Содержит УФ-фильтры.

Примерная стоимость — 600 рублей.

Спрей-автозагар «Прикосновение лета» Nivea Sun — Создает равномерный тон.

— Интенсивно увлажняет.

— Распыляет в перевернутом положении.

Примерная стоимость — 350 рублей.

Автозагар-лосьон Instant Self Tanning Lotion St. Moriz

— Придает коже красивый оттенок.

— Смягчает и увлажняет кожу.

— Не оставляет пятен, разводов и полос.

Примерная стоимость — 800 рублей.

3. Правильно подготавливайте кожу

Тщательно и правильно подготовленная кожа — залог ровного загара. Прежде чем нанести автозагар на покров, обязательно обратитесь к водным процедурам. Хорошенько потрите тело мочалкой с любимым гелем для душа, уделите особое внимание коленям и локтям. На этих участках кожа гораздо грубее, чем на остальных, соответственно, вбирает в себя больше красителя и сулит неравномерный оттенок.

Не забудьте воспользоваться скрабом, только не переусердствуйте. Отдайте предпочтение скрабам с не слишком агрессивным абразивом, отличный выбор — перемолотые травы, измельченный буквально в пудру рис, цельные овсяные зерна, засахарившийся мед. Не используйте масляные скрабы! Дело в том, что масло формирует на покрове пленку, которая не позволяет автозагару впитаться и, уж тем более, получить ровный фальш-загар.

Важно!

Обязательно удаляйте нежелательные волосы перед процедурой нанесения автозагара. Можете сделать депиляцию любым удобным способом — бритвой, кремом, восковыми полосками или сахарной пастой, но не позднее, чем через 5-6 часов. Возможное раздражение на покрове негативно скажется на качестве «покраски», подтеки будут обеспечены.

4. Не наносите крем после водных процедур

Многие женщины привыкли после водных процедур дополнительно увлажнять кожу кремом или маслом. И это правильно, но не в случае с автозагаром. Ни в коем случае не наносите на тело дополнительных средств, они создают на покрове пленку, которая препятствует получению равномерного тона.

Важно!

Обладательницам сухой кожи часто рекомендуют смешивать автозагар с увлажняющим кремом. Не делайте так никогда! Автозагар и крем имеют разный химический состав и неизвестно, как они поведут себя, если сложить их воедино. Ожидать равномерной окраски точно нет смысла, а вот расслоения структуры и аллергической реакции — вполне. Если ваш покров относится к сухому типу, покупайте автозагар с пометкой «для сухой кожи».

5. Используйте для нанесения губку

Даже если вы купили автозагар в виде спрея, вам не обойтись без губки, лучше в виде рукавички с защитой ладоней внутри. Она позволит равномерно распределить средство по коже, не оставив непрокрашенных участков. Не рискуйте, не наносите автозагар руками. Мало того, что ваши ладони обретут чересчур насыщенный оттенок, так еще и станете обладателем неровного загара.

6. Начинайте с ног Наносите автозагар, начиная с ног. Тщательно прорабатывайте каждый участок, не забудьте обработать промежутки между пальцами. Медленно поднимайтесь вверх — живот, грудь, спина, руки, шея и, наконец, лицо. На кожу лица наносите очень тонкий слой, ведь автозагар способен забить поры, тем самым вызвать угревые высыпания.

Факт!

Кстати, голливудские звезды, которые очень часто прибегают к помощи автозагара, никогда не наносят средство на лицо. Погрешности в оттенках они корректируют посредством декоративной косметики — легких тональных кремов и пудры. Если вы являетесь обладательницей крупных пор, придерживайтесь совета знаменитостей.

7. Проводите процедуру днем

Естественный солнечный свет — лучший друг автозагара. Всегда осуществляйте процедуру днем в хорошо освещенном помещении перед зеркалом. А чтобы не запачкать новый ламинат или линолеум, уложите на поверхность пола полиэтиленовую пленку. После процедуры покрутитесь перед зеркалом, тщательно осмотрите тело на наличие «пропусков».

Важно!

Прежде чем опустить автозагар в корзину покупок, обязательно вчитайтесь в состав. Показателем хорошего качества также считается наличие в средстве витаминов А, Е, С, F, сока алоэ вера, экстракта зеленого чая, протеинов шелка, пантенола и УФ-фильтров.

8. Не надевайте плотную облегающую одежду

Чтобы автозагар проявил себя в полной мере, лучше оставить его на ночь, соблюдая некоторые правила. Не надевайте одежду сразу после процедуры, дайте средству впитаться. На время сна используйте легкую мешковатую одежду, которую при неожиданных последствиях не жалко выбросить. С утра примите теплый душ, не используя мочалку или скраб, а лишь маленькую порцию геля. После осторожно оботрите тело полотенцем, нанесите увлажняющий крем или эмульсию.

Комментарий экспертаЭшли Маговерн, сертифицированный дерматолог, косметолог

Автозагары в настоящие дни пользуются огромной популярностью. Они позволяют достичь желаемого эффекта всего за несколько часов. Однако есть у них существенные минусы — невозможность предугадать конечный результат, формирование неприятного желтого или оранжевого оттенка, возникновение пятен или разводов, быстрое смывание. Если вы хотите сохранить загар как можно дольше и исключить возможные пятна, лучше всего воспользоваться услугами профессионалов, посетив процедуру «моментальный загар».

В процессе косметолог распыляет на очищенную кожу состав, который включает дигидроксиацетон (5-16%) или эритрулозу. Использование второго вещества предпочтительно, поскольку оно славится отличными абсорбционными способностями. Составы с эритрулозой равномерно распределяются по коже, не оставляет даже намека на искусственность. Кроме того, они дольше держатся на коже, даже при ежедневном принятии душа оттенок сохраняется до 10 дней, после светлеет.

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Использованы фотоматериалы Shutterstock