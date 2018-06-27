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Контуринг с натуральным эффектом: бьютихаки Крисси Тейген
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Контуринг с натуральным эффектом: бьютихаки Крисси Тейген 

BeautyHack.ru 3 часа назад
Фото: BeautyHack.ru
Как создать выразительные скулы с естественной тенью? «Рецепт» идеального макияжа модели от ее визажиста прилагается.
Мэри Филлипс, «автор» многочисленных образов Крисси Тейген, создала и этот макияж для презентации проекта LVE Wines ее мужа, Джона Ледженда. Подчеркнутые скулы, которые выглядят очень естественно, не могут не привлекать внимание. Звездный визажист дала нам подробную инструкцию.
Мэри использует тональный флюид, корректируя несовершенства консилером в зоне под глазами и в тех местах, где есть несовершенства.
Для скульптурирования визажист рекомендует использовать кремовые румяна. Чтобы подчеркнуть глубину карих глаз Крисси, она нанесла тени оттенка какао, а чтобы завершить образ, использовала легкие кремовые румяна и полупрозрачный блеск.
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