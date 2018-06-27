Контуринг с натуральным эффектом: бьютихаки Крисси Тейген

Как создать выразительные скулы с естественной тенью? «Рецепт» идеального макияжа модели от ее визажиста прилагается.

Мэри Филлипс, «автор» многочисленных образов Крисси Тейген, создала и этот макияж для презентации проекта LVE Wines ее мужа, Джона Ледженда . Подчеркнутые скулы, которые выглядят очень естественно, не могут не привлекать внимание. Звездный визажист дала нам подробную инструкцию.

Мэри использует тональный флюид, корректируя несовершенства консилером в зоне под глазами и в тех местах, где есть несовершенства.

Для скульптурирования визажист рекомендует использовать кремовые румяна. Чтобы подчеркнуть глубину карих глаз Крисси, она нанесла тени оттенка какао, а чтобы завершить образ, использовала легкие кремовые румяна и полупрозрачный блеск.

Какие средства использовать для такого макияжа — выбор редакторов BeautyHack

Палитра кремовых корректоров, Manly Pro Выбор главного редактора BeautyHack Карины Андреевой

Блески для губ Rouge Coco Shine, 764 и 804, Chanel

Выбор главного редактора BeautyHack Карины Андреевой

Осветляющий корректор Under Eye Brightening Corrector, BECCA