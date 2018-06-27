Ароматный мир: лучшие бьюти-средства с яркими парфюмерными композициями

Молодой, но уже любимый многими бренд Frudia в своих средствах вместо воды использует фруктовые экстракты холодного отжима. В итоге их кремы, маски и бальзамы больше похожи на десерты — смузи, сорбеты или джемы. И, конечно, каждое из средств обладает ярко-выраженным ароматом.

Увлажняющий бальзам для губ с черникой и медом Blueberry Hydrating Honey Lip Balm от Frudia действительно пахнет настоящей черникой с чуть заметным медовым привкусом, а по текстуре тягуч, как джем. Но главное — он моментально увлажняет и смягчает губы, придавая им не только легкий блеск, но и соблазнительный объем. Каким образом этому бальзаму удается сделать губы зрительно объемнее, мы так и не разобрались. Но результат действительно ошеломительный. И, конечно, нельзя не отметить «мимимишную» упаковку в виде горшочка для меда.

Ягода-малина

Для любителей ягодных ароматов есть сразу несколько новинок и у NIVEA. Крем «Я кокетливая малинка», несмотря на название, дарит целую фруктовую поляну. Здесь можно явно почувствовать нотки земляники и цветков вишни.

Этот крем был разработан парижскими парфюмерами специально для молодых девушек. Но, конечно, и свои прямые обязанности — заботиться о коже лица — крем выполняет на отлично. За это ответственны масло жожоба, входящее в состав формулы (интенсивно увлажняет, успокаивает и глубоко питает кожу) и витамин Е (заботится о здоровом цвете лица, свежем румянце и помогает в борьбе с воспалениями). Ну а яркая баночка с изображением сочных ягод станет еще одной деталью индивидуального стиля и поднимет настроение. К слову, эту новинку можно смело миксовать с классическим кремом Soft в разных пропорциях и создавать еще больше ароматных вариаций.

А для ухода за телом специалисты NIVEA приготовили шелковые муссы для душа. Они нежно окутывают тело воздушной и невероятно густой пеной, а также дарят невероятное послевкусие.

«Малиновый смузи» — это яркий коктейль нот сандала, фиалки, фрезии, сочной груши и сладкой малины. А в «рецепт» «Лимонного щербета» вошли цветы моринги, мускат, сандал, абрикос и цитрусы: бергамот, апельсин и лимон. Чарующие ароматы раскрываются в мягком облаке пены, создающей ощущение, будто шелк касается кожи.

Розовая вода

Розовая вода была известна еще с древних времен. Она применялась в медицине, кулинарии и, конечно, уходе за собой. Розовая вода как активный ингредиент способна подарить коже комфорт и избавить ее от стянутости, она также обладает успокаивающими и антиоксидантными свойствами. И, конечно, она дарит удивительный и ненавязчивый аромат розы. Именно этот аромат будет сопровождать вас весь день после использования Успокаивающего витаминного тоника Розовая Вода Основной уход 96% от Garnier.

Для того чтобы сохранить весь аромат и натуральность, лепестки дамасской розы обрабатываются посредством паровой дестиляции. С этим тоником идеально завершать процедуру снятия макияжа. Он мягко, но эффективно удалит остатки загрязнений. Благодаря содержанию розовой воды тоник успокаивает и тонизирует кожу.

Нежность лепестков

Вслед за успешным запуском Dove Invisible Dry с чистым и сдержанным ароматом, в линейке антиперспирантов у бренда появилась новинка — «Нежность лепестков». Новый дезодорант отвечает сразу трем важным требованиям женщин: эффективная защита на целый день, отсутствие следов на одежде 100 цветов и нежный цветочный аромат.

Основа для душистого аромата — бутоны цветов, которые и дают название продукту — «Нежность лепестков». Центральные ноты занимает цветочная палитра — жасмин и ландыш. Также к флористической базе добавлены сочная груша и древесный оттенок кедра. Все вместе создает удивительную летнюю атмосферу!