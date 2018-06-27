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Мужчина «крадет» лица голливудских красавиц
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Мужчина «крадет» лица голливудских красавиц 

Рамблер 19 минут назад
Удивительные перевоплощения — в фотогалерее.
1/10  Так выглядит Пауло Баллестерос без сложного макияжа, в "натуральном виде".
Фото:
2/10  Вы удивитесь, но это тоже он! Но уже после грамотного визажа.
Фото:
3/10  Кстати, все манипуляции с нанесением грима Пауло проводит сам.
Фото:
4/10  Результатом трудов филиппинец делится с подписчиками на своей странице в Instagram.
Фото:
5/10  Пауло потрясающе перевоплотился в Шарлиз Терон.
Фото:
6/10  И Ким Кардашьян не осталась без внимания талантливого актера.
Фото:
7/10  Пауло "примеряет" на себя не только лица актрис, но и образы их экранных персонажей. В этой Чудо-женщине довольно трудно узнать мужчину, согласитесь.
Фото:
8/10  А так выглядит одна из главных героинь культового сериала "Игра престолов" Дейенерис Таргариен в "исолнении" Пауло Баллестероса.
Фото:
9/10  Главная красотка Голливуда, Джулия Робертс.
Фото:
10/10  Кстати, филиппинец перевоплощается не только в актрис, но и в известных певиц. Например, так он выглядит в образе Мэрайи Керри.
Фото:
Филиппинец Пауло Баллестерос по роду деятельности актер и телеведущий, а вот по призванию — талантливый визажист.
Удивительные перевоплощения молодого человека поразили и покорили мир. И дело вовсе не в том, что Пауло прекрасный актер (хотя, и это, без сомнения, тоже), филиппинец еще и в совершенстве владеет мастерством создания идеального макияжа.
Конечно, "примерять" на себя различные образы и "проживать" чужие жизни — часть работы любого актера. Но Пауло в разы усложнил себе задачу: он перевоплощается только в женщин. Причем грим накладывает только сам.
Удивительные "работы" молодого филиппинца восхитили множество людей. Подписчики Пауло (которых, к слову, почти 2,5 миллиона) отмечают поразительное сходство "двойников", созданных в результате кропотливой работы, с "оригиналами".
В "арсенале" уже созданных Баллестеросом образов такие звезды как Меган Фокс, Дрю Берримор, Джулия Роберст, Ким Кардашьян, Дакота Джонсон. Копирует Пауло и экранные образы известных актрис: поклонники сериала "Игра престолов", например, с восторгом узнали Арью Старк, Серсею Ланнистер и других героинь фильма, в которых перевоплотился молодой человек.
Ищите сходство образов, созданных Пауло, с "оригиналами" в фотогалерее.
Женский форум
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