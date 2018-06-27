Мужчина «крадет» лица голливудских красавиц

Кстати, филиппинец перевоплощается не только в актрис, но и в известных певиц. Например, так он выглядит в образе Мэрайи Керри.

10/10 Кстати, филиппинец перевоплощается не только в актрис, но и в известных певиц. Например, так он выглядит в образе Мэрайи Керри.

А так выглядит одна из главных героинь культового сериала "Игра престолов" Дейенерис Таргариен в "исолнении" Пауло Баллестероса.

8/10 А так выглядит одна из главных героинь культового сериала "Игра престолов" Дейенерис Таргариен в "исолнении" Пауло Баллестероса.

Пауло "примеряет" на себя не только лица актрис, но и образы их экранных персонажей. В этой Чудо-женщине довольно трудно узнать мужчину, согласитесь.

7/10 Пауло "примеряет" на себя не только лица актрис, но и образы их экранных персонажей. В этой Чудо-женщине довольно трудно узнать мужчину, согласитесь.

И Ким Кардашьян не осталась без внимания талантливого актера.

6/10 И Ким Кардашьян не осталась без внимания талантливого актера.

Результатом трудов филиппинец делится с подписчиками на своей странице в Instagram.

4/10 Результатом трудов филиппинец делится с подписчиками на своей странице в Instagram.

Кстати, все манипуляции с нанесением грима Пауло проводит сам.

3/10 Кстати, все манипуляции с нанесением грима Пауло проводит сам.

Вы удивитесь, но это тоже он! Но уже после грамотного визажа.

2/10 Вы удивитесь, но это тоже он! Но уже после грамотного визажа.

Так выглядит Пауло Баллестерос без сложного макияжа, в "натуральном виде".

1/10 Так выглядит Пауло Баллестерос без сложного макияжа, в "натуральном виде".

Филиппинец Пауло Баллестерос по роду деятельности актер и телеведущий, а вот по призванию — талантливый визажист.

Удивительные перевоплощения молодого человека поразили и покорили мир. И дело вовсе не в том, что Пауло прекрасный актер (хотя, и это, без сомнения, тоже), филиппинец еще и в совершенстве владеет мастерством создания идеального макияжа.

Конечно, "примерять" на себя различные образы и "проживать" чужие жизни — часть работы любого актера. Но Пауло в разы усложнил себе задачу: он перевоплощается только в женщин. Причем грим накладывает только сам.

Удивительные "работы" молодого филиппинца восхитили множество людей. Подписчики Пауло (которых, к слову, почти 2,5 миллиона) отмечают поразительное сходство "двойников", созданных в результате кропотливой работы, с "оригиналами".

В "арсенале" уже созданных Баллестеросом образов такие звезды как Меган Фокс , Дрю Берримор, Джулия Роберст, Ким Кардашьян Дакота Джонсон . Копирует Пауло и экранные образы известных актрис: поклонники сериала "Игра престолов", например, с восторгом узнали Арью Старк, Серсею Ланнистер и других героинь фильма, в которых перевоплотился молодой человек.

Ищите сходство образов, созданных Пауло, с "оригиналами" в фотогалерее.