Мужчина «крадет» лица голливудских красавиц 

Филиппинец Пауло Баллестерос по роду деятельности актер и телеведущий, а вот по призванию — талантливый визажист.
Удивительные перевоплощения молодого человека поразили и покорили мир. И дело вовсе не в том, что Пауло прекрасный актер (хотя, и это, без сомнения, тоже), филиппинец еще и в совершенстве владеет мастерством создания идеального макияжа.
Конечно, "примерять" на себя различные образы и "проживать" чужие жизни — часть работы любого актера. Но Пауло в разы усложнил себе задачу: он перевоплощается только в женщин. Причем грим накладывает только сам.
Удивительные "работы" молодого филиппинца восхитили множество людей. Подписчики Пауло (которых, к слову, почти 2,5 миллиона) отмечают поразительное сходство "двойников", созданных в результате кропотливой работы, с "оригиналами".
В "арсенале" уже созданных Баллестеросом образов такие звезды как Меган Фокс, Дрю Берримор, Джулия Роберст, Ким Кардашьян, Дакота Джонсон. Копирует Пауло и экранные образы известных актрис: поклонники сериала "Игра престолов", например, с восторгом узнали Арью Старк, Серсею Ланнистер и других героинь фильма, в которых перевоплотился молодой человек.
Ищите сходство образов, созданных Пауло, с "оригиналами" в фотогалерее.