Косметолог рассказала о вреде татуировок

Татуировки нельзя назвать полностью безвредными, так как они могут вызвать аллергию и кожные заболевания. Кроме того, люди, которые делают татуировки, рискуют заразиться опасными инфекциями или остаться с рубцами на коже, считает доктор медицинских наук, профессор, заведующая кафедрой дерматовенерологии и косметологии Центральной государственной медицинской академии Лариса Круглова , написала газета «Аргументы и факты»

«Возможны местная аллергическая реакция, обострение патологических процессов в коже. Как и при любой «кровавой» процедуре, во время татуажа возможно заражение особо опасными инфекциями (ВИЧ, гепатит). Люди, которые имеют несколько татуировок, находятся в группе риска по этим инфекциям наряду с лицами, употребляющими инъекционные наркотики», — отметила Круглова.

Медик подчеркнула, что полностью избавиться от татуировки нельзя даже с помощью продвинутых косметических процедур.