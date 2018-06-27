Косметолог рассказала о вреде татуировок 

Татуировки нельзя назвать полностью безвредными, так как они могут вызвать аллергию и кожные заболевания. Кроме того, люди, которые делают татуировки, рискуют заразиться опасными инфекциями или остаться с рубцами на коже, считает доктор медицинских наук, профессор, заведующая кафедрой дерматовенерологии и косметологии Центральной государственной медицинской академии Лариса Круглова, написала газета «Аргументы и факты».
«Возможны местная аллергическая реакция, обострение патологических процессов в коже. Как и при любой «кровавой» процедуре, во время татуажа возможно заражение особо опасными инфекциями (ВИЧ, гепатит). Люди, которые имеют несколько татуировок, находятся в группе риска по этим инфекциям наряду с лицами, употребляющими инъекционные наркотики», — отметила Круглова.
Медик подчеркнула, что полностью избавиться от татуировки нельзя даже с помощью продвинутых косметических процедур.
Английский футболист Кайл Уокер пообещал болельщице оплатить татуировку с изображением его соигрока Джона Стоунза.