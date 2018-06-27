Новое селфи: синяя Джиджи Хадид и Зейн Малик. Что происходит?

Эта пара за 3 года отношений пережила все: и громкое расставание, и сумашедший камбэк, и разноцветные волосы Зейна Малика (25). Теперь пришло время мириться с синим цветом кожи Джиджи (23)! И мы не шутим.

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Дело в том, что модель поделилась в Stories селфи с Зейном, которое было сделано во время ее съёмок для рекламы Moschino (а у Джиджи в ней синяя кожа).

Фанаты, правда, не сразу поняли, что с цветом кожи Джиджи: «Она что, снимается в новой части „Аватара“?»; «Почему Джиджи Хадид синяя? Это болезнь?». Но возвращению любимой пары в Сети были рады!

Напомним, что Зейн и Джиджи расстались в марте после трех лет отношений. Сделали они это очень по-голливудски: одновременные заявления в Twitter с признаниями в уважении и любви. И конечно же, во всем обвинили тяжелые графики работы. Но, кажется, теперь им удалось найти время друг на друга.

Подробнее: https://peopletalk.ru/article/novoe-selfi-sinyaya-dzhidzhi-hadid-i-zejn-malik-chto-proishodit/