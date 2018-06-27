Знаменитые красотки, которые принципиально никогда не делали пластику

Джулианна Мур уверена, что у нее получится состариться красиво. Актриса делает никаких особенных процедур для лица и обходит стороной пластических хирургов. Да что уж там: в обычной жизни Мур даже не пользуется косметикой.

«У меня есть принцип — живи сам и дай жить другим. Поэтому мне неинтересны все эти слухи о пластических процедурах, кто что вставил или, наоборот, удалил. У меня, конечно, иногда возникает мысль, когда кто-то очень настойчиво твердит об этом, сказать ему или ей: Crazy, stupid!» — заявила актриса в одном из интервью.

Моника Беллуччи как дорогое вино с годами становится только лучше. В свои 53 актриса по-прежнему для многих остается идеалом красоты и эталоном женственности. Темпераментная итальянка ухаживает за собой, но не рискует ложиться под нож пластического хирурга.

«Многие боятся потерять красоту с возрастом, но я стараюсь не волноваться об этих вещах. Я больше боюсь смерти, потому что у меня двое детей, и я хочу видеть, как они растут. Вы все равно ничего не можете сделать с тем, что становитесь старше, поэтому лучше смириться с этим», — призывала актриса в одном из интервью.

Мерил Стрип всегда выступала за естественную красоту. Оскаровская рекордсменка считает, что девушки, которые регулярно корректируют свою внешность, выглядят крайне комично. Сейчас Мерил 69, на ее лице можно заметить мимические морщины, но они только добавляют актрисе шарма.

Возлюбленная Дэниела Крейга также утверждает, что никогда не делала пластических операций. «Какая может быть выразительность у лица, накачанного ботоксом? Это железная маска, а не лицо. Люди, которые выглядят слишком идеальными, не могут быть сексуальными или особенно красивыми», — говорит Вайс. Отчасти Рейчел повезло: у нее хорошая генетика, которая позволяет актрисе выглядеть в ее 48 на двадцать лет моложе.

Кейт Бланшетт не раз обвиняли в пластике, но актриса стойко держит удар. Она продолжает объяснять журналистам, что не считает вмешательство во внешность необходимыми мерами для сохранения молодости. По словам актрисы, куда важнее то, на сколько лет женщина себя ощущает. Здесь, кстати, мы с Кейт абсолютно согласны.