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В Сети обсуждают российскую модель с ожогами половины тела
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В Сети обсуждают российскую модель с ожогами половины тела 

Национальная Служба Новостей 1 час назад
Фото: Национальная Служба Новостей
В соцсетях обсуждают откровенные фотографии 18‐летней модели из Комсомольска‐на‐Амуре с 50‐процентными ожогами кожи. Светлана Алексеева стала инвалидом в 4-летнем возрасте в результате несчастного случая. Будучи дома одна, она подожгла на себе платье, пытаясь зажечь свечу, сообщает телеканал «360». Мамы-алкоголички в этот момент не было дома. После этого девочка пережила два месяца комы и больше 20-ти операций. На теле остались многочисленные рубцы.
Сейчас девушка снимается в социальной рекламе для привлечения внимания к людям с необычной внешностью. В Москве ее уже разрывают модельные агентства и социальные проекты. Кроме того, Светлана собирается поступить в университет на факультет журналистики.
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