После 40 лет — не загорать. Онколог о рисках развития меланомы

Первая половина июня не радовала теплыми днями, но в конце месяца установилась жара. Таким же, обещают синоптики, будет июль. Онкологи предупреждают, что в дни, когда солнце печет особенно сильно, необходимо защищаться от опасных лучей.

Риски возрастают в три раза

Светлана Истомина, «АиФ-Башкортостан»: Гульнур Хамзеевна, правда ли, что в жаркое лето число заболевших раком кожи растет?

Гульнар Нигманова: Летом 2016 года, когда солнце жарило больше двух месяцев подряд, таких случае было в три раза больше, чем обычно, — рассказывает Гульнур Хамзеевна. — Если в рядовые годы на моём участке встречалось 2-3 пациента с таким диагнозом, то в 2016-м — 7 или 8. Ультрафиолетовое излучение — один из главных факторов риска развития меланомы. Не случайно всплеск заболеваемости отмечен в последние 15-20 лет, когда россияне стали массово выезжать в жаркие страны и нещадно загорать. Мы не южная нация, наша кожа не адаптирована под сильный загар, он сушит кожу, прибавляет морщин, поэтому мало кого красит, особенно женщин после 40.

— Что еще способствует развитию меланомы?

— Второй серьёзный фактор риска — травма. Полгода назад ко мне обратилась пациентка 62 лет: через некоторое время после падения с велосипеда она заметила, что родинка в районе коленного сустава начала буквально на глазах меняться в размерах и в цвете. Гистология показала: меланома 2-й стадии с переходом в 3-ю. Женщину прооперировали, иссекли родинку и увеличенный паховый лимфоузел.

Другая больная, которую я сейчас наблюдаю, много лет игнорировала факт, что родинка на спине натирается бельем. И лишь заметив после отдыха на юге следы крови на бюстгальтере, она обратилась к врачу. К тому времени это была набухшая, кровоточивая язва — клиническая картина налицо.

Еще у одной пациентки, 42 лет, опухоль образовалась на стопе, но не из родинки, а как последствие травмы. Этот участок тесно соприкасался с обувью, со временем покрылся пигментацией и стал менять структуру. Там тоже диагноз был очевиден с первого взгляда.

— Что отличает меланому от обычного невуса, и какие места на теле она «выбирает»?

— Она неровно пигментирована, меняет цвет вплоть до оттенков голубого, размыта по форме и неоднородна по структуре, бугриста, на ней выпадают волосы. При контакте и трении может кровоточить и даже становится болезненной. По локализации: чаще всего меланома образуется на туловище (спина, живот, грудь) — до 80%, реже — на голове и конечности. Чаще встречается у женщин, видимо, все от той же страсти к загару. К слову, есть опасения, что еще не весь печальный «урожай» того мегажаркого лета мы собрали.

«Королева онкологии»

— Как минимизировать риск злокачественного перерождения родинок?

— Как бы ни банально звучало, нужно строго ограничивать пребывание на солнце, а после 40 лет загорать не рекомендую категорически! В этом возрасте кожа прогрессивно стареет, и риск новообразований резко возрастает. Но, если уж невмоготу, стоит использовать солнцезащитные крема: 30 УФ — оптимальный уровень защиты. Советую периодически делать «ревизию» кожи, родинок, наблюдать за изменениями их цвета, размера и пр. Оптимально — профилактическое удаление, особенно тех образований, которые травмируются, подвержены солнцу, холоду.

Меланома — самая коварная форма рака кожи, не случайно её называют «королевой онкологии». К сожалению, иногда даже врачи воспринимают её как обычную родинку, не обращают внимания на потенциальную, а порой и реальную опасность. У одной из моих пациенток образовалась меланома на половой губе. Прежде чем обратиться к онкологу, она долго лечилась у гинекологов и дерматологов, которые, видимо, не придавали значения «какому-то» черному образованию на слизистой.

— Какие методы лечения существуют на сегодня?

— В первую очередь, это глубокое иссечение опухоли с последующей химиотерапией или иммунотерапией. Надо отметить, Республиканский онкоцентр госпитализирует и оперирует таких пациентов незамедлительно. В последующем раз в год они проходят ПЭТ-исследование для контроля состояния внутренних органов и систем. Чем раньше начато лечение, тем более благоприятным будет прогноз и выше постоперационное качество жизни.