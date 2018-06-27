Бьюти-практика: цветмет

В который раз наяривать помадой, вылезая за контур, для эффекта «целовалась на ветру»? Довольно: скажем стоп. Нынче хайп на стороне экстравагантных аккуратисток, которые уверенно держат кисточку и «не путают берега». Для пущего шику визажисты подначивают поиграть с текстурами и «поженить» металлик с бархатистыми «вельветовыми» помадами: мат с металлом на губах, сталь в голосе — репутация заправской модницы в кармане.

Учииде, креативный директор Shu Uemura:

«Контрастный контур губ — всегда стильно. За основу берите помаду Mattitude Collection от Shu Uemura: во-первых, там просто «бомбическая» палитра, во-вторых, мат по-прежнему на топе. После того как нанесли цвет, берите металлическую подводку Magic Metallic Lip Liner — есть в серебре, золоте, бронзе и розе. Ее плоская кисточка одинаково хороша как для тонких четких линий, так и для более широкого контура — достаточно чередовать разные стороны аппликатора. Мои любимые комбо — «черная смородина» на все губы плюс серебряная подводка. Кончиком кисточки капните немного «металла» на центр нижней губы и растяните сверху вниз — будет казаться, что у вас пирсинг. Еще одна крутая комбинация — алая помада и золотой росчерк по линии лука Купидона над верхней губой. Рискните — того стоит».

Опубликовано в SNC № 108, июнь 2018.